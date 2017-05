Clinton: presupuesto de Trump alcanza un 'nivel inimaginable de crueldad'

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton consideró que la propuesta presupuestaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, alcanza un "nivel inimaginable de crueldad" por sus duros recortes en programas de asistencia social.

"Este Gobierno y los republicanos del Congreso están llevando a cabo un creciente ataque contra las necesidades de los niños, de la gente con discapacidad, de las mujeres y de los ancianos", consideró Clinton, que intervino la noche del martes 23 de mayo de 2017 en la gala de la ONG Childrens Health Fund, celebrada en Nueva York.

​

Frente a la audiencia, Clinton consideró que el presupuesto, dado a conocer este martes y que debe aprobar el Congreso, "muestra un nivel inimaginable de crueldad y falta de imaginación y un desdén por las luchas de millones de estadounidenses, incluyendo a millones de niños".



"Daña el bienestar de los niños (...) Es hora de enviar un mensaje rotundo de que no toleraremos este ataque contra los más vulnerables entre nosotros", subrayó la ex primera dama, quien añadió: "Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio frente a estos ataques".



El presupuesto de Trump para el año fiscal 2018, titulado "Unos nuevos cimientos para la grandeza de EE.UU.", propone un recorte de 3,6 billones de dólares en el gasto del Gobierno federal.

​

Los recortes de Trump se centran en los programas de asistencia social para los más desfavorecidos: el Medicaid, de cobertura médica para las personas de bajos ingresos y el SNAP, de financiación de alimentos para familias de escasos recursos.

​

Con las modificaciones de ambos se pretende reducir sus fondos en casi USD 800 000 millones en los próximos 10 años.



Más de 50 millones de ciudadanos de EE.UU. recurrieron a ambos programas en 2016.



La propuesta presupuestaria es más una declaración de prioridades políticas que un documento económico, ya que debe aprobarlo el Congreso, desde donde rápidamente salieron críticas tanto desde la bancada republicana como de la oposición demócrata, lo que le augura poco éxito.



Después de meses casi sin apariciones públicas, Clinton pronunció hoy algunas de las críticas más duras contra la propuesta presupuestaria de Trump.



Este mismo mes, Clinton anunció la formación de un comité de acción política llamado "Onward Together" (Adelante juntos), que tiene como objetivo formar parte de la "Resistencia" contra Trump.



Los comités de acción política (PAC) pueden recaudar fondos anónimos sin límites para hacer campaña de manera independiente a favor de candidatos políticos o de políticas específicas, por lo que normalmente son utilizados por precandidatos para comenzar a financiar una futura campaña o apoyar de manera externa a un político, cuya campaña está sujeta a mayores controles.

"Onward Together", que utiliza una imagen similar a la de "Stronger Together", lema de la campaña de Clinton, se define como "una organización dedicada a impulsar una visión progresista que acaparó cerca de 66 millones de votos", el número de votos que recibió Clinton en las elecciones de noviembre pasado.