Hijos de 'El Chapo' Guzmán denuncian atentado en una carta

Hijos del capturado capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán escribieron una carta para denunciar un supuesto atentado por parte de un exaliado, un documento de su puño y letra que enviaron a un periodista y que reflejaría una pugna por liderar el cartel de Sinaloa.

Dos semanas después de la extradición de Guzmán a Estados Unidos, el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, que dirige un programa de radio y televisión, dijo el miércoles haber recibido una carta en la que los hijos del capo relatan los ataques que habrían sufrido junto con Ismael “El Mayo” Zambada -cofundador del cartel de Sinaloa-, por parte de Dámaso López, un supuesto alto mando del cartel.



El 4 de febrero, Dámaso López habría convocado una reunión con los Guzmán y Zambada para aclararles versiones que lo acusan de haber ordenado el breve secuestro, en agosto del año pasado, de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo”, según la carta.



Pero al llegar a la cita, Dámaso estaba ausente y “en ese instante comienzan las confusiones, al poco instante comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia (Guzmán), quedando muertos”, indica el documento, escrito en letra de molde.



Los hijos de Guzmán se dicen “traicionados” por López “al intentar asesinarlos para así terminar todo de raíz”.



La familia de Guzmán y Zambada lograron “salir ilesos del atentado”, pero posteriormente sufrieron nuevos ataques y huyeron, para luego ser auxiliados por pobladores para curar sus heridas, según la misiva.



La carta no identifica a los hijos firmantes ni especifica cuántos de ellos la escribieron, pero al menos tres, Jesús Alfredo, Iván y Ovidio, son identificados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos como miembros del cartel de Sinaloa.



“Tengo entendido que la carta sí tiene el origen de ellos pero es algo que no me consta a mí de manera directa sino por el dicho de la carta”, indicó uno de los abogados de Guzmán en entrevista con Radio Fórmula.



La carta no especifica si se refiere a Dámaso López padre o al hijo. Según el Departamento del Tesoro, López padre llegó a ser un gran lugarteniente narcotraficante del cartel de Sinaloa tras ayudar a “El Chapo” a realizar su primer escape de una prisión de máxima seguridad en 2001, mientras que la prensa local indica que López hijo lidera un grupo de sicarios para el mismo cartel.



Desde el fin de semana pasado, Culiacán -capital de Sinaloa- y sus alrededores viven un pico de enfrentamientos armados que han dejado al menos 21 muertos, entre ellos un soldado de la Marina.