Hernán Ulloa, abogado de Gloria Ordóñez, solicitará la revocatoria del pedido de investigación en su contra

El abogado Hernán Ulloa solicitará la revocatoria del pedido de investigación en su contra por haber revelado el certificado de honorabilidad emitido por el fiscal general Galo Chiriboga a favor de Orlando Pérez, director del diario público El Telégrafo.

Ulloa dijo este miércoles 28 de diciembre que en las próximas horas presentará la revocatoria a la providencia de la jueza Sara Martillo, quien solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) que se investigue la actuación del abogado al haber hecho público en su cuenta de Twitter una providencia emitida por la magistrada el pasado 22 de diciembre.



En dicho documento consta que la parte defensora de Pérez presentó un certificado de honorabilidad que el fiscal Chiriboga había emitido a su favor para que sea valorado en el proceso que Gloria Ordóñez lleva en su contra por una supuesta agresión física y psicológica.

La audiencia de juzgamiento por este caso se realizó ayer, martes 27 de diciembre. En la misma, la jueza Martillo condenó a 18 días de cárcel al director de El Telégrafo y al pago de USD 700 de indemnización y a unas disculpas públicas. Fue en esta diligencia donde la jueza solicitó la investigación al CJ acogiéndose a un pedido de Pérez.



Según Ulloa, defensor de Ordóñez, no existe en la ley ninguna prohibición para hacer públicas las providencias. Dijo que por este motivo presentara la revocatoria “motivándole a la jueza de que no se me puede investigar puesto que, simplemente he estado ejerciendo mi profesión y ejerciendo el derecho a la defensa que le corresponde a mi cliente”.



Además indicó que no teme una supuesta intervención del CJ en el caso. “No tengo temor, mis actos vienen siendo escrutados a través de la opinión pública. No tengo nada que temer, ni rabo de paja, pueden hacer las investigaciones y no van a encontrar nada”.



El abogado señaló también que va a apelar la sentencia que emitió la jueza Martillo. Por cuanto considera que la pena debió ser mayor. “De 45 días para esta clase de delitos”.