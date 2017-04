Dos hermanas de la tercera edad fueron rescatadas de un flujo de lodo

Dos adultas mayores, de aproximadamente 90 y 65 años fueron rescatadas la noche de este miércoles 26 de abril, luego de que un flujo de lodo cubriera parcialmente a una de ellas, tras la fuerte lluvia que vivió la ciudad durante la tarde.

Rosario y Clemencia Simbaña, vivían en una casa abandonada, ubicada en la avenida Libertad, en el barrio Cima de la Libertad. Los vecinos del sector vieron que una de ellas se encontraba cubierta de lodo, la ayudaron y llamaron a los organismos de socorro.



Miembros del grupo de rescate de la Policía Metropolitana subieron al deteriorado inmueble, ubicado en una zona sumamente peligrosa y evacuaron a una de las hermanas.



Lentamente bajaron a través de unas improvisadas gradas enlodadas hasta llegar a la avenida, en medio del frío y de la oscuridad de la noche.



El rescate se complicó al tratar de evacuar a la segunda hermana, pues ella no quería abandonar su vivienda y se resistía a salir.



Los rescatistas debieron amarrarla a una camilla, para poder descender sin que corriera peligro. Al estar en un sitio seguro, la reconfortaron con palabras de ayuda, pero la mujer rompió en llanto. No comprendía lo que estaba ocurriendo, lo único que quería era estar cerca de su hermana.

Las dos mujeres rescatadas permanecerán 15 días en un albergue provisional. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Al interior del inmueble se encontraban cerca de 20 animales, entre perros y gatos, que según los vecinos acompañaban siempre a las adultas mayores, que no solo que buscaban comida en los basureros para alimentarse a sí mismas, sino también para sus mascotas.



Christian Rivera, director del COE Metropolitano informó que las mujeres serían trasladadas hasta un albergue del Municipio y los animales llevados a organismos de rescate animal.

"Estas hermanas vivían en condiciones infrahumanas, no tenían techo, solo paredes cuarteadas, que en cualquier momento se pudieran caer. Se dedicaban al reciclaje y a pedir caridad y no vivían con ningún familiar, solo no han indicado que una de ellas tiene un hijo, que esperamos poder localizar", indicó Rivera



Daniel Timpe, jefe de la Unidad de Emergencias de la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), indicó que alrededor de 60 metros cúbicos de material habría caído desde la ladera, producto de la fuerte precipitación.



"Estamos trabajando con maquinaria pesada, para remover todo lo que se encuentra inhabilitando la vía, en unas dos horas aproximadamente el tránsito volverá a la normalidad, pues ya concluiremos con los trabajos", mencionó el funcionario.



Las dos ancianas permanecerán por 15 días en el albergue municipal, como lo determinan los protocolos y se requerirá de un análisis del Patronato San José, para poderlas ubicar en un albergue definitivo, pues las condiciones en las que fueron encontradas eran extremas. "Están enfermas, una de ellas por convivir con los animales presenta sarna en su cabeza", dijo Rivera.

La Cima de la Libertad es considerado uno de los 100 barrios en riesgo de movimientos en masa, por lo que Timpe señaló que la Epmmop realizará la construcción de cunetas de coronación en la parte alta de los taludes, para así permitir que el agua fluya por estas estructuras y evitar que se filtre en la tierra y ocasione deslizamientos.