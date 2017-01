Decenas de heridos y muchos desaparecidos al derrumbarse un edificio en Teherán

Decenas de personas resultaron heridas y numerosos bomberos están dados por desaparecidos en el incendio y derrumbe este jueves 19 de enero del 2017 de un edificio de 15 plantas en Teherán.

A media jornada, había “70 heridos, de los cuales 23 hospitalizados”, declaró el jefe del servicio de urgencias Pir Hossein Koolivand, en un balance preliminar de las víctimas del incendio y el derrumbe.



El Plasco Building se desplomó completamente por la mañana en medio de una gigantesca nube de polvo, según las imágenes difundidas en directo por la televisión pública iraní.



Los ocupantes del edificio, uno de los más altos construidos en la capital al comienzo de los años 1960, fueron evacuados poco antes del derrumbe pero había decenas de bomberos en su interior intentando apagar las llamas.



“Creo que hay entre 40 y 50 personas en el interior”, bajo los escombros, estimó Ali, uno de los bomberos que participa en las tareas de rescate.



“No sabemos cuántos hay dentro, pero con que haya uno ya es demasiado”, declaró antes el jefe de la policía de Teherán, Hosein Sajediniya.

Imagen antes de que el edificio en Teherán se derrumbara. Sufrió un incendio en las plantas altas de la infraestructura. Foto. EFE

La policía evacuó el barrio en el que se encuentra el edificio por miedo a explosiones provocadas por fugas de gas, constató la AFP.



Decenas de ambulancias y camiones de bomberos se encuentran en el lugar, donde familiares de los bomberos lloran, desesperados.

“Mi amigo tenía un comercio en el edificio. No paro de llamarlo pero no contesta. Creo que se quedó bloqueado”, declaró Moshen, en el lugar de la tragedia.



Advertencias ignoradas



Ahmad, propietario de una tienda en el edificio, lo “ha perdido todo”. “Miles de familias quedaron arruinadas”, añadió. Este edificio construido en 1962 albergaba un centro comercial y varios talleres textiles.



“Habíamos advertido varias veces a los responsables del edificio” de que no era seguro, declaró un portavoz de los bomberos, Jalal Maleki, quien lamenta que no tuvieran en cuenta las advertencias.



Pone como ejemplo la cantidad de ropa almacenada en la escalera, “lo que es contrario a las normas de seguridad”.



El incendio duró cuatro horas. Se declaró en la novena planta y se propagó hasta la decimoquinta, según los bomberos.



Antes del derrumbe, la televisión difundió imágenes en las que se veían llamas enormes saliendo de las últimas plantas.



El edificio fue construido por el próspero empresario judío Habibollah Elghanian, quien, después de la revolución islámica de 1979, fue condenado a muerte y ejecutado por sus presuntos vínculos con Israel.