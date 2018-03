Al menos un herido en una nueva explosión en Texas

Al menos una persona ha resultado herida el martes, 20 de marzo del 2018, tras producirse una explosión cerca de las instalaciones de la compañía FedEx cerca de San Antonio, en el estado de Texas, informaron fuentes oficiales a medios locales estadounidenses.

La explosión de lo que aparentemente era un paquete tuvo lugar a las 00:30 hora local en las instalaciones de la citada compañía en la localidad de Schertz, según las fuentes.



La Policía de Austin asegura que dispone de una grabación del momento en que se produjo la explosión que, según las mismas fuentes, guarda similitudes con otras cuatro ocurridas en la capital de Texas en las últimas semanas.



El herido fue atendido en un centro sanitario cercano y ya ha sido dado de alta. En el momento de la explosión había unos 75 empleados trabajando en las instalaciones de la compañía.



Se trataría del quinto incidente de estas características ocurrido en la zona este mes, el último ocurrió el domingo, ocasionando heridas a dos jóvenes en un área ubicada en el suroeste de Austin.

Las autoridades trabajan con la hipótesis de que la autoría de las explosiones podría corresponder a la misma persona, aunque han reconocido que de momento no tienen a "ningún sospechoso".



La tensión generada por estos hechos afectó este fin de semana al festival cultural South by South-West (SXSW), que se celebró en Austin, cuando una amenaza de bomba obligó a cancelar varios eventos la noche del sábado en una de las salas de conciertos de la ciudad.



Las autoridades policiales han recomendado a la población que no abran ni manipulen correspondencia que no esperan o de la que desconozcan su remitente.