Henry Yandún: ‘La derogatoria de la Ley incentiva al inversionista

Entrevista a Henry Yandún, del Colectivo Construcción Positiva.

El sector pedía la derogatoria de la Ley. Finalmente, el Ejecutivo resolvió que el tema se defina vía consulta ¿Se cumple de esta forma la aspiración de los constructores?

Sí se cumplió. Estamos satisfechos porque el Gobierno entendió que la derogatoria de esta Ley es una oportunidad para mejorar la actividad productiva del país.



¿La derogatoria es suficiente para cumplir con ese objetivo?



No es suficiente, pero lo que sí hará es reactivar al sector de la construcción. Generará confianza para que se vuelva a invertir en el sector, especialmente aquellas personas que tienen ahorros y que por las señales que generó esta Ley decidieron no participar en los proyectos de vivienda. Con ello, se va a reactivar el sector inmobiliario.



El Gobierno habla de que luego de la derogatoria enviará un proyecto para regular la especulación de la tierra. ¿Es necesaria una Ley para eso?



Es positivo ese tema porque somos los principales interesados en que no exista especulación con el precio de la tierra. La actual Ley de plusvalía no consigue ese objetivo.



¿Qué debería tener esa reforma?



Mejorar el tema de actualización de catastros de los municipios. Los GAD tienen hoy en día herramientas para evitar la especulación e incluso el cobro de plusvalía.



El Gobierno anterior, sin embargo, argumentaba que los GAD no aplicaban esas herramientas.



La actualización catastral puede ser una forma de corregir eso. La nueva Ley debe ser elaborada de forma técnica y en su debate se debe consultar a todos los sectores implicados.

El sector de la construcción lleva 24 meses de contracción. ¿Se puede atribuir exclusivamente a la Ley de Plusvalía?



Nosotros no podemos diferenciar cuánto pesó la crisis del país y cuánto la Ley. Pero otros sectores de la economía que estaban en iguales circunstancias se han recuperado hasta el segundo trimestre de este año. Sin embargo, la construcción sigue contraída y es la que más cae.



¿Cómo el sector apoyará el sí en la consulta?



Nosotros no somos políticos. Por tanto nuestro aporte será difundir y explicar la realidad del impacto de la Ley de Plusvalía.

Formación



Ing. mecánico. Máster en Administración de Empresas.



Experiencia

​

Extitular de la Cámara de la Industria de la Construcción.