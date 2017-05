Capriles dice protestas en Venezuela no se apagarán en punto de 'desenlace'

El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles dijo hoy (10 de mayo de 2017) que las protestas antigubernamentales que se han desarrollado desde hace más de un mes en el país no se apagarán porque se ha "avanzando" y señaló que este es un momento de "desenlace", de un "cambio histórico".

"Se está avanzando, por supuesto que sí, entendamos que estamos en momento de resistencia (...) yo veo a un pueblo con una firmeza como no lo había visto", dijo el líder opositor en entrevista a la emisora privada Unión Radio.



"Yo no siento que eso se va a apagar", agregó el también gobernador del céntrico estado Miranda que apuntó que Venezuela se encuentra "en el desenlace de un cambio histórico", "un cambio de rumbo".



"Nunca habíamos tenido el apoyo que hoy tenemos en términos de querer un cambio, 80 % del país quiere una salida electoral, quiere votar en elecciones libres y democráticas y esto abarca todos los estratos sociales", dijo.



Indicó que las protestas a las que ha convocado la oposición muestran sus altas y sus bajas y que si bien hay movilizaciones en las que participan cientos de miles, hay otras en las que baja la asistencia y que esta dinámica "forma parte de esa etapa de lucha y resistencia" que vive el país .



"Estamos avanzando porque yo veo que a pesar de la salvaje represión, a pesar de los venezolanos que han sido asesinados, y los cientos de heridos, casi 2000 detenciones arbitrarias, a pesar de los juicios militares (...) a pesar de todo yo veo a un pueblo con una firmeza", reiteró.



Pidió a los que no pueden salir a marchar en las calles, ejercer otras formas "de lucha" como desplegar pancartas en los balcones y aprovechar "todos los espacios" posibles.



También insistió en que "la protesta que es exitosa" es "la pacífica" y que no se pueden perder los objetivos pese a la sensación de "indignación" e "impotencia".



"Nosotros queremos un cambio democrático", dijo y señaló: "Si nosotros fuéramos violentos, como quiere hacer ver el gobierno, hace rato hubiésemos tumbado el gobierno".



En este sentido pidió "constancia" en las protestas para que el Gobierno de Nicolás Maduro siga "perdiendo legitimidad" tanto en el ámbito nacional como internacional. "Nosotros tenemos que pensar al país al día siguiente de Maduro y es importante que ese país al día siguiente de Maduro tenga legitimidad y que el nuevo gobierno tenga estabilidad para sacar al país de la crisis", dijo.



La ola de protestas antigubernamentales que se desarrolla desde hace más de un mes en el país ha degenerado en algunas ocasiones en hechos violentos, saldados en 37 muertos y centenares de heridos y detenidos.