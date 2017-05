Capriles asegura que Maduro ha planteado un 'fraude' con la Constituyente

El líder opositor Henrique Capriles denunció hoy (24 de mayo de 2017) que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ha planteado un "fraude" al país con la Asamblea Nacional Constituyente que promueve como salida a la actual crisis.

"Este fraude que ha planteado al país Maduro, eso no es ninguna Constituyente, eso es un parapeto para el Gobierno redactar una Constitución, un traje a su medida, para que en el país no hayan elecciones libres y democráticas", declaró Capriles a periodistas.



El también gobernador del estado Miranda (centro) reaccionó así después de que Maduro presentara las bases electorales para convocar a la Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que horas después indicó que la propuesta "cumple con las formalidades" y señaló que estos comicios serán a fines de julio.



"Ayer, en cuestión de horas, convocan a un proceso fraudulento que va a ser en julio", se quejó Capriles, e indicó que el año pasado, cuando la oposición presionó por el llamado a un referendo revocatorio del mandato de Maduro, se tardaron tres meses para entregar "una planilla" de recolección de firmas.



Señaló que además el CNE volvió "con la misma mentira del año pasado" al referirse a la convocatoria a elecciones regionales para el próximo 10 de diciembre.



"No caigamos en un debate sobre Constituyente o elecciones regionales, porque eso además es un falso dilema", agregó Capriles, al asegurar que los comicios para gobernadores "tenían que haberse dado en diciembre" pasado.



Según Capriles, ese anuncio es para los periodistas y porque hoy "está tomando posesión el presidente de Ecuador (Lenín Moreno)".



En ese sentido, lo consideró un intento de "tratar de medio lavarse la cara y hacerle creer al mundo" que "en Venezuela sí hay elecciones y que se están convocando los procesos electorales".



"Eso es falso, aquí nos quieren llevar a un fraude y ya lo hemos dicho clarito. Nosotros no vamos a participar en un fraude y el artículo 350 que dice nuestra Constitución está en ejecución en la calle", subrayó.



Se refirió así al derecho constitucional del pueblo a desconocer "cualquier régimen, legislación o autoridad" que contraríe los valores y principios democráticos o menoscabe los derechos humanos.



"Ya la Asamblea (Nacional, parlamento unicameral) ha dicho claramente que tenemos que seguir desplegados en todas las calles de Venezuela", sostuvo Capriles, quien pidió defender la "Constitución y el restablecimiento del hilo constitucional".

A juicio del dirigente de Primero Justicia, "si no hay la voluntad política del Gobierno" y este "va a insistir en este camino, el pueblo venezolano va a insistir en el camino de la presión", mientras "la comunidad internacional se va a seguir pronunciando".