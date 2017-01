Henrique Capriles niega estar implicado en el caso de sobornos de Odebrecht en Venezuela

El líder opositor venezolano Henrique Capriles negó este miércoles 11 de enero del 2017 estar vinculado al pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por contrataciones con la gobernación del estado de Miranda (centro), que regenta desde 2008.

“Hubo un artículo del Wall Street Journal que hace mención a mí, supuestamente por un funcionario que dice que Odebrecht habría tenido contrataciones con la gobernación de Miranda. No fue desde que yo asumí”, aseguró el dos veces candidato presidencial en rueda de prensa.



El gobernador sostuvo que bajo su mandato no se ha realizado “ninguna contratación” con dicha empresa, que -puntualizó- sí estuvo encargada de la construcción del metro de la ciudad de Los Teques (Miranda) bajo la administración de Diosdado Cabello, número dos del chavismo.



“Es el colmo, el gobierno es el que contrata con Odebrecht y el señalado soy yo”, agregó, al pedir al medio una aclaración.



Capriles también denunció que la Contraloría General pretende inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, a raíz de una investigación por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador del segundo estado más poblado del país.



“Pretenden que quienes tenemos aspiración de liderar ese cambio (político) no lo podamos hacer”, señaló el dirigente, que lideró el proceso para un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, suspendido en octubre pasado por el poder electoral.



El político aseveró que “no hay daño patrimonial” en ninguno de los seis casos de contrataciones que la Contraloría indaga, entre los cuales no figura el de Odebrecht. Fue citado por el organismo de control este jueves.



“Si usted es hampón, corrupto y milita en el PSUV (partido oficial) no lo investigan ni lo citan. Si usted es honesto y transparente, lo hostigan”, dijo.



Capriles estuvo preso cuatro meses en 2004, tras ingresar a la embajada de Cuba durante el golpe de Estado de abril de 2012 que sacó brevemente del poder al fallecido Hugo Chávez (1999-2013). Fue absuelto, pero el juicio se reabrió en 2008.