Harineros creen que la nueva tasa que pagará el trigo no afectará el precio del pan y los fideos

La Asociación Ecuatoriana de Molineros anunció este viernes, 20 de octubre del 2017, mediante un comunicado, que la aplicación de la tasa de control aduanero, que forma parte de las medidas económicas promulgadas por el Gobierno, no incidirá en el precio final de la harina en el país.

El anuncio surge tras los operativos de control para evitar la especulación de precios, que arrancaron el pasado miércoles, 18 de octubre, por parte de personal del Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).



Senae informó que por cada quintal de trigo, con la aplicación de la tasa, se cancelará un valor de USD 0,001, lo cual no afectaría los precios del pan, fideo, galletas ni otros elaborados con esta materia prima.



Diego Córdoba Viteri, presidente de la Asociación, enfatizó que la medida, así aplicada, no representará afectación significativa en el precio del trigo, que sirve para la elaboración de productos derivados de la harina, como el pan y los fideos, y que forman parte de la canasta básica familiar.



Las 12 industrias del gremio hicieron un llamado a las autoridades para que "el análisis de las medidas a ejecutarse cumplan con el objetivo de salvaguardar la producción nacional y de no afectar la economía de las familias ecuatorianas".



Por su parte las entidades gubernamentales informaron que los operativos, de carácter preventivo, serán permanentes en panaderías y tiendas a escala nacional.



En el primer día de intervenciones de control se visitaron más de 1 170 locales, en los cuales no se detectaron alza en los costos del pan.