Hamas le da a Israel 24 horas para responder a la huelga de hambre de palestinos

El brazo armado de Hamas dio el martes 2 de mayo de 2017 a Israel 24 horas para responder a las demandas de centenares de prisioneros palestinos en huelga de hambre desde el 17 de abril, bajo la amenaza de sufrir las consecuencias.

“Le advertimos al enemigo que no ignore las demandas justas y legítimas de los prisioneros, y le damos 24 horas al liderazgo enemigo para responder” explicó un portavoz de las Brigadas Ezzedin al Qassam en una grabación.



En caso contrario “ Israel pagará cada día el precio del aplazamiento de su respuesta ” , añadió. El comunicado no indicó cuál podía ser esa respuesta, pero reveló que podría exigir en un futuro un mayor número de sus prisioneros liberados a cambio de combatientes israelíes.



La huelga de hambre de los palestinos se inició el 17 de abril por las condiciones de encarcelamiento. Al principio los medios palestinos aseguraron que los reos en huelga de hambre eran 1 500, aunque un ministro israelí aseguró recientemente que unos 300 habían abandonado el movimiento, y que los que quedaban eran más de 900.



Hamas asegura que tiene en su posesión dos soldados israelíes, aunque el Estado hebreo cree que están muertos, y exige que le devuelvan los cuerpos.



Alto cargo de Al Fatah, el partido del presidente de la autoridad palestina Mahmud Abas, Marwan Barghouti lanzó esta huelga, de una repercusión inédita en años, que moviliza a numerosos palestinos más allá de su partido.



La cuestión de los presos es particularmente sensible para los palestinos, ya que más de 850 000 de ellos fueron encarcelados por Israel tras la ocupación en 1967 de sus territorios, según los dirigentes