El tránsito fue irregular por las tarifas de peaje en la vía Alóag- Santo Domingo

La circulación por la vía Alóag–Santo Domingo fue obstaculizada la noche del 3 de mayo por los transportistas de carga pesada, pero finalmente a las 21:45 la situación se normalizó luego de un entendimiento con el gremio.

En las primeras horas de la noche, los camioneros estacionaron sus vehículos en la carretera y solo permitieron el tránsito para ambulancias. Filas de vehículos se armaron y los vehículos de transporte de pasajeros restringieron el despacho de unidades tanto desde Quito como desde Santo Domingo.



Los transportistas pesados se acogieron al derecho a la resistencia desde las 18:00 y amenazaron con paralizar el servicio indefinidamente.



En un principio, los representantes del gremio anunciaron que la vía no se cerraría. Pero a las 18:00, unos 15 vehículos de carga pesada se estacionaron en los peajes.



La Policía Nacional resguardó las casetas y pasadas las 21:00 rehabilitó la circulación. Según testigos, un grupo de transportistas protestó en el peaje de Alóag, pero la lluvia obligó a que se retiraran. La Policía Nacional indicó que en este punto no se bloqueó el paso en ningún momento, pero que el problema se dio básicamente en la jurisdicción de Santo Domingo.



La medida del gremio de transportistas fue tomada porque continúa el cobro de una tarifa triple en los peajes de esa calzada, que une a la Sierra con la Costa. Ellos dicen que en el acuerdo pactado el 25 de abril, en Quito, por las prefecturas de Santo Domingo no se ha cumplido.



En ese convenio, se acordó que desde este martes se empezaría a cobrar sendas tarifas en cada jurisdicción. Pero, la Prefectura de Pichincha señaló que se necesita más tiempo para reformar la ordenanza que regula el cobro del peaje en la Alóag . “En el convenio que se firmó consta, que se empezaría a cobrar el valor de USD 2 en todo el corredor una vez que se reforme el fideicomiso”.

Al final, los transportistas cedieron para que las autoridades den una solución.