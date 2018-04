Jalkh cuestiona la suspensión de concursos de jueces y fiscales por pedido del Cpccs transitorio

Los concursos de jueces y fiscales, a cargo del Consejo de la Judicatura, quedarían en espera. Hasta la mañana de este miércoles 4 de de abril del 2016, su presidente, Gustavo Jalkh, anunciaba en Guayaquil que no podía detenerse la elección, porque es un derecho de los funcionarios judiciales.

Poco después de un acto de premiación a los jueces con mejores puntajes tras la evaluación del año pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs) dispuso la suspensión de los concursos para comenzar su análisis a la Judicatura, en un plazo de siete días. Los consejeros también aprobaron el plazo de cinco días para que la ciudadanía presente denuncias.



Antes de esa resolución, Jalkh dijo que frenar los concursos iría en contra de la Constitución. “Más bien cabría alguna medida cautelar o acción de protección si suspendiéramos el concurso, porque es un derecho de los ciudadanos participar”, indicó.



El presidente de la Judicatura defendió el modelo de elección que, según recalcó, se basa en “la meritocracia”. Además señaló que mientras llega su turno de evaluación seguirán con sus obligaciones.



“Imagínense lo que nos dirían si llegado mayo los fiscales provinciales tendrían que prorrogarse en funciones porque el Consejo de la Judicatura no cumplió con sus obligaciones de hacer los concursos”, recalcó. Justamente, este miércoles 4 de abril se realizan pruebas con este fin.



A su salida de la premiación, cuando ya se había difundido la postura del Cpccs, Jalkh indicó que aún no recibía una notificación. “No he visto nada. Tengo que leer el documento porque debe tener un asidero jurídico”, dijo rápidamente al salir del auditorio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.



El funcionario también se refirió a la designación de un nuevo fiscal subrogante. El cargo será ocupado, temporalmente, por Gen Rhea, fiscal de Imbabura, en subrogación del fiscal general Carlos Baca.



El presidente de la Judicatura explicó que hicieron la consulta a la Procuraduría General del Estado para resolver el tema. La solución fue revisar la última evaluación realizada a los fiscales de nivel tres -o superiores-.



“De esta manera se ha constatado que a quien le compete ser el fiscal subrogante es al fiscal provincial de Imbabura, quien ocupó el segundo lugar en el último concurso realizado de renovación de fiscalías provinciales”, señaló.



Rhea reemplaza a Thania Moreno, fiscal subrogante suspendida de manera temporal. Contra ella hay cuatro denuncias.



Esta mañana en Guayaquil, Jalkh y otros funcionarios entregaron placas a los jueces con mejores puntajes dentro de la evaluación del 2017. La Judicatura evaluó el desempeño de 1 818 funcionarios en todo el país.



De ellos, 1 319 obtuvieron un promedio satisfactorio, 430 bueno, 56 regular y 13 deficiente. Los funcionarios con el menor puntaje pasarán por una nueva evaluación.



La Corte de Cotopaxi obtuvo el mejor promedio del país, con 95,85 puntos. Luego están las de Zamora Chinchipe (95,38) y Napo (95,24).