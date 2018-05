Gustavo Jalkh se siente tranquilo ante la aprobación del juicio político en su contra

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, reaccionó la mañana de hoy, martes 8 de mayo del 2018, ante la calificación del juicio político en su contra por parte del Consejo de Administración Legislativo (CAL) de la Asamblea Nacional.

Él se enteró por la prensa sobre la decisión. Los asambleístas -añadió el funcionario- tienen el derecho de ejercer sus competencias y plantear esa medida. Espera que "se lo haga con seriedad".



"Respetamos la decisión del CAL (...) Se ha dado paso al inicio de este proceso que aún no nos ha sido notificado formalmente, pero entendemos que en los próximos pasará a la mesa de Fiscalización. Nuestro derecho es plantear nuestra defensa cuando conozcamos la integralidad de las denuncias presentadas. Luego presentaremos las pruebas de descargo que sean necesarias".



Jalkh emitió esas declaraciones hoy luego de que el CAL tratara la tarde del lunes 7 de mayo el pedido de juicio político en su contra y otros miembros del Consejo de la Judicatura. Al final del encuentro, este fue calificado.



Jalkh fue acusado de presunto incumplimiento de funciones por los legisladores Esteban Bernal (Creo) y Raúl Tello, de Integración Nacional (BIN). La solicitud se realizó el 18 de abril, luego de que Bernal presentara ante la Fiscalía documentos que, aparentemente, lo relacionan con un supuesto tráfico de influencias.



Se siente tranquilo ante lo que sucede. "Se nos acusa de no haber cumplido con las funciones, pero eso es lo que hemos hecho integralmente. Frente a cualquier denuncia que se presente de jueces destituidos o cualquier otra, estaremos con todo el respeto acudiendo a la Legislatura y presentado las pruebas pertinentes".



Ante los cuestionamientos de la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Jalkh dijo que está tranquilo porque no se trata de un tema de cantidad sino de ver cada caso y las denuncias que se presentan. "Por los medios de comunicación, por ejemplo, conocemos una. Se dice que hay un informe de Contraloría que determina responsabilidades al Pleno Consejo de la Judicatura por nombramiento inadecuado de fiscales".



Jalkh asegura que aunque "hay un documento de Contraloría, es uno que determina responsabilidades a Funcionarios de la Fiscalía General e incluso hemos obtenido certificaciones que establecen que el Pleno de la Judicatura no tiene ninguna determinación de responsabilidades".



En ese sentido, añadió que la entidad que preside no manejó el banco de elegibles sino la Fiscalía. "No hay determinación de responsabilidades para el Pleno del Consejo".



Jalkh se refirió a las supuestas injerencia de la Judicatura en la independencia del sistema judicial durante el gobierno de Rafael Correa. "Es una opinión y se respeta, se tolera, pero a la hora de un juicio no se trata de opiniones sino de argumentos y de hechos concretos". "Aunque (el juicio) sea político debe haber pruebas reales, no solo opiniones".



También habló de las críticas en su contra por la figura de error inexcusable que se la aplica como una especie de presión a los jueces. "Es disciplinaria, no jurisdiccional. Asimismo existe en otros países (...) Nadie ha podido mostrar un solo caso de una destitución que tenga origen político o que no haya estado debidamente fundamentado".



Dentro de eso, él asegura que mostrará las razones de las decisiones tomadas y sus fundamentos. "Estas pueden ser impugnadas ante los tribunales contencioso y administrativo".



Ante un posible cese de funciones, dijo que los servidores públicos son transitorios. “Si nuestras funciones concluyen antes de nuestro período, ojalá sea por una causa legal y no por alguna arbitrariedad. Somos ciudadanos al servicio de la gente”. Formalmente, el período de Jalkh en la Judicatura finalizará el 23 enero del 2019.



“(En caso de ser destituido) Lo tomaríamos con la mayor tranquilidad de haber trabajado intensamente por el bien común desde nuestras convicciones de una justicia ética, igualitaria y en condiciones de igualdad”, apuntó.



Con relación al espaldarazo que recibió el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de parte del presidente Lenín Moreno, Jalkh expresó que la Judicatura también ha recibido comentarios positivos del Primer Mandatario. “No ponemos en cuestión el hecho que se nos evalúe, siempre estamos dispuestos y somos parte de esos procesos. Hemos dicho, además, que el Consejo Transitorio en su momento será juez de su propia competencia para evaluar o destituir”.