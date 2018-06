Gustavo Jalkh acudió a la Fiscalía para formalizar denuncia por uso doloso de documento en proceso de juicio político

LEA TAMBIÉN

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura y los cuatro vocales que fueron cesados el lunes, 4 de junio del 2018, por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs), llegaron la tarde de este martes 5 de junio a la Fiscalía General del Estado.

El objetivo: formalizar la denuncia presentada el pasado 23 de mayo para que se investigue el presunto uso doloso de documentos falsos en el proceso de juicio político que lleva adelante la Asamblea Nacional en su contra.



Jalkh sostiene que la síntesis de un informe de Contraloría que fue presentado como prueba en la Comisión de Fiscalización, en la Asamblea Nacional, no corresponde al documento que tiene Contraloría en sus archivos.



En ese escrito, presuntamente forjado, se certifica que los concursos de designación de fiscales que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura no fueron transparentes.



Para Jalkh es fundamental que la Fiscalía investigue quién adulteró el documento y con qué finalidad lo hizo.



Además dijo que espera que el proceso de juicio político sea objetivo y no basado en animadversiones como lo fue la evaluación del Cpccs transitorio.