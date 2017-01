Gustavo Jalkh dice que pedirá a la Contraloría una auditoría a los bienes de fiscal Tibanlombo

El titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, aseguró hoy, lunes 16 de enero del 2017, que solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial al patrimonio del fiscal Jacinto Tibanlombo, quien fue suspendido durante 90 días por emitir un dictamen absolutorio a favor de 7 de los 18 procesados por el escándalo de corrupción en Petroecuador.

"El que nada debe, nada teme", dijo Jalkh esta mañana y aclaró que entre las potestades de la Judicatura está suspender a aquellos funcionarios judiciales en “casos graves y urgentes”.



“Hemos venido aquí a cambiar la justicia, no solo entregando modernos edificios, sino las estructuras éticas. Eso significa que cada uno de los fallos y actuaciones judiciales estén fundamentadas en derecho”, sostuvo el titular del CJ, quien además anunció la inauguración del nuevo complejo judicial ubicado en el norte de Quito.



Según Jalkh, luego de la lectura que el organismo hizo al dictamen no acusatorio del fiscal Tibanlombo se pudo determinar que hubo “graves ineficiencias en la tramitación de este proceso y la falta de motivación y fundamentación suficientes que deben ser la base para cualquier decisión”.



“Quien sea culpable que responda, quien sea inocente que quede liberado de responsabilidades, pero con dictámenes verdaderamente bien fundamentados”, aclaró Jalkh.



La audiencia, que fue suspendida el viernes 13 de enero debido a la sanción de Tibanlombo, se desarrollará mañana, martes 17, según lo anunció la jueza Karen Matamoros, de la Unidad Penal de Quito.



Lorena Grillo, abogada de Javier Baquerizo, aseguró a este Diario que el nuevo fiscal tiene una “tarea titánica”, pues debe revisar los 130 cuerpos (13 000 hojas) hasta mañana.



Lo mismo opinó Jorge Acosta, defensor de Jaime y Juan Baquerizo. Para él es “físicamente imposible” que una persona pueda leer en tan poco tiempo esa cantidad de páginas.



Acosta consideró que un “procedimiento responsable” sería que el nuevo fiscal solicite un aplazamiento de la audiencia.



Para la defensa de los sospechosos, la audiencia de mañana genera expectativa, pues allí se conocerá si el dictamen de Tibanlombo se ratifica o se desecha y llama a juicio a todas las 18 personas.



Grillo comentó que “la Fiscalía es una sola” y sus funcionarios “responden a un criterio institucional”. Por eso, para ella en la nueva diligencia no “podría cambiarse” el fallo de Tibanlombo, pero aclaró que se puede esperar cualquier modificación.