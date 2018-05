Gustavo Jaklh cree que el Cpccs transitorio ya tiene una decisión tomada respecto a sus funciones

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, cree que ya hay una decisión tomada respecto al cese de sus funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

Así lo dijo la mañana de este miércoles 9 de mayo del 2018 previo a la inauguración del Salón los Presidentes ‘J. Leopoldo Carrera Calvo’, en la Corte de Justicia del Guayas, en el centro de Guayaquil.



Jalkh dijo que estima una decisión en su contra por los “epítetos, calificativos y adelantamientos de criterio” que se han dado en reiteradas ocasiones. “Lo cual claramente demuestra que se viola un debido proceso que significa una valoración imparcial” en la que claramente hay un perjuicio”.



Consultado por este Diario, dijo que ese prejuicio podría ser por la vinculación que se le hace con el correísmo. “Lamentablemente hay personas que tal vez quieren tomar decisiones ahora en función de las percepciones o emociones. En la política pública, para fortalecer las instituciones de un país, hay que actuar objetivamente en base a argumentos, pruebas, no opiniones, no deseos, no emociones”.



En esa línea rechazó que durante los cinco años al frente del Consejo de la Judicatura haya actuado bajo órdenes superiores en referencia al anterior Gobierno y recalcó que toda su vida “ha trabajado por la independencia judicial”.



Jalkh rechazó las afirmaciones de Julio César Trujillo, presidente del Cpccs, quien el 1 de mayo en una marcha de los trabajadores afirmó que en los próximos días habrá funcionarios que así griten o pataleen, “por ineptos o por corruptos tendrán que irse a sus casas”.



“Esos calificativos no nos llegan, si se pretendió ofender no les alcanza para ofender si ese es el objetivo, nosotros simplemente vamos a llevar a cabo nuestra defensa y llevaremos a cabo todas las pruebas de nuestro trabajo”, respondió Jalkh.

El Presidente de la Judicatura agregó que está a la espera de la decisión que tome el Cpccs en esta fase de evaluación, “no sé si esta semana o la próxima semana darán a conocer el primer informe de evaluación”.



Agregó que entiende, de acuerdo al reglamento, se le dará un tiempo para la defensa respecto de ese primer informe.



Sobre ello, él evaluó su gestión como positiva pese a las limitaciones, pues dijo ahora son un referente regional de buenas prácticas, de transformación, renovación, tecnología, accesos, de carrera judicial, eficiencia y nuevos estándares éticos.



“Por supuesto que nos faltan muchas cosas todavía por hacer, nadie ha dicho que hemos resuelto el 100% del problema, pero en el tiempo que hemos tenido, con los recursos que hemos tenido y el conocimiento técnico que caracteriza al Consejo de la Judicatura creo que se ha avanzado enormemente en todas las áreas de transformación del sistema judicial”.



Respecto al juicio político en la Asamblea Nacional, precisó que hasta esta mañana no recibió alguna notificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre el inicio de un juicio político en su contra. No obstante, advirtió que acudirán con las pruebas de descargo “frente a afirmaciones que no tienen ningún fundamento, por lo que hemos escuchado en los medios de comunicación”.