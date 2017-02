Lasso pide mantener vigilia en las afueras de la Delegación Electoral del Guayas

El candidato presidencial por la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, llamó a las bases de su partido y a los votantes de los candidatos de la oposición a mantenerse vigilantes "en defensa de la democracia y de la libertad" hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame resultados oficiales.

"La democracia ecuatoriana corre peligro. El pueblo triunfó sobre la dictadura de un partido político. Más del 65% le dijeron no al correismo. El grito que dice ¡Fuera Correa, fuera!" arengó el presidenciable en un mitin a las afueras de la Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Fue un discurso de poco más de 15 minutos, la noche de este martes 21 de febrero del 2017, desde una de las tres tarimas armadas en la avenida Democracia, en el norte de Guayaquil.



Le pidió a las bases no claudicar. "No debemos ser ingenuos hay que mantener la vigilia aquí y en todos las ciudades hasta que proclamen resultados. No podemos abandonar las calles, no le vamos a creer hasta que declaren jurídicamente que hay segunda vuelta electoral. Ni un paso atrás".



Llegó a las 18:30, horas antes el presidenciable había estado en Quito para un agradecimiento similar.



Agradeció al pueblo guayaquileño por el respaldo "que le han dado a la libertad y a la democracia" y "por decirle no a la dictadura". Y extendió su saludo a líderes políticos como la también presidenciable Cynthia Viteri y al alcalde Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano (PSC); y a Dalo Bucaram, candidato a la presidencia por Fuerza Ecuador (FE). "Es la hora de la unidad", dijo.



Además, pidió mantener la movilización sin caer en provocaciones ni incurrir en actos de violencia y a mantener el espíritu el alto. "Ese edificio de la democracia está captado por el partido que pretende consolidar una dictadura al estilo venezolano", acusó señalando a la delegación del CNE.



Finalmente dijo que de llegar a la Presidencia respetará el derecho a la prosperidad y será solidario con los menos favorecidos. Los manifestantes corearon consignas como "Y va a caer, y va a caer. Este gobierno va a caer" o "Lasso presidente, Lasso presidente".



El candidato se retiró en medio de un espectáculo de fuegos artificiales.