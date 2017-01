Guillermo Lasso ratifica proyecto de control electoral

El candidato presidencial por la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, recorrió este lunes 23 de enero del 2017, los territorios del Valle de Los Chillos, al oriente de Quito. El político respondió preguntas sobre las supuestas irregularidades en el padrón para los comicios del 19 de febrero.

El candidato prefirió no pronunciarse sobre las denuncias en las redes sociales realizadas por su binomio Andrés Páez, relacionadas con el empadronamiento de los desaparecidos hermanos Restrepo. “Tengo respeto por la familia y no vamos a politizar el tema”, dijo.



Por otro lado, comentó que “al igual que la mayoría de ecuatorianos, no confiamos en el CNE (Consejo Nacional Electoral”. Y ratificó que Creo está planificando una plataforma de control electoral para el día de las elecciones, con un delegado en cada una de las juntas receptoras del votos.



Además, sobre el caso de corrupción de Odebretch explicó que está a la espera que de que la Fiscalía ecuatoriana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelen la lista de los funcionarios de gobierno que fueron coimados por la constructora brasileña.



Ratificó que la alianza electoral de Creo es con SUMA y no con Mauricio Rodas, alcalde de Quito, o con el Municipio de la capital.



Sobre la posibilidad de que uno de los candidatos legislativos de su partido esté vinculado a ese caso de corrupción mencionó que "el día en que judicialmente se demuestre será el primero en censurar la participación de cualquier persona”.



En Sangolquí, el candidato recorrió la avenida principal y participó de una concentración con simpatizantes en el Parque Turismo. Junto a él estuvieron Páez y los candidatos a la Asamblea: Mae Montaño, Diego Salgado, Patricio Donoso.