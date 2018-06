Guillermo Lasso anunció que su bloque legislativo presentará propuesta alternativa a Ley Económica

LEA TAMBIÉN

El excandidato presidencial, Guillermo Lasso, criticó el proyecto de ley urgente en materia económica planteado por el gobierno de Lenín Moreno. Consideró que en dicho documento se presentó reglas fiscales que no frenan “el descomunal gasto público y el déficit”.

A través de un comunicado, difundido este miércoles 20 de junio del 2018, el líder de Creo aseguró que se intenta aprobar “un cheque en blanco” para continuar con el endeudamiento mientras el gasto “permanece intocado”.



“Es decir, de aprobarse como está el proyecto legislativo, se legitimaría la posibilidad de seguir despilfarrando con cargo al futuro del Ecuador, para que la factura la paguen las nuevas generaciones. Eso no lo podemos permitir si queremos ser actores políticos responsables”, indicó.



Lasso aseguró que el bloque de su movimiento resolvió presentar una propuesta alternativa en la Asamblea, para pedir así se pongan límites ciertos y expresos a la capacidad del Gobierno para “hipotecar el futuro del país”.



“Nuestros asambleístas presentarán en las próximas horas las Normas Fiscales de Compromiso con el Futuro”.



En dicho texto, explicó, se garantizan, entre otras cosas, que todos los presupuestos aprobados por el legislativo deban incluir el servicio de la deuda, de tal forma que el Gobierno no pueda incurrir en mayor endeudamiento del permitido.

Una de los planteamientos es que una vez superado el límite de endeudamiento del 40% del PIB, y en caso de requerir mayor financiamiento, el Gobierno deba presentar un programa de convergencia de obligatorio cumplimiento, en el que detalle las medidas tomadas para regresar a los límites legales en un plazo preciso, mismo que deberá ser aprobado por mayoría absoluta de la miembros de la Asamblea.



Lasso también señaló que, luego del período de estabilización fiscal, el ente rector de las Finanzas Públicas aplique un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que registre cada año un superávit global de por lo menos 3% del PIB dirigido a que la relación entre el saldo de la deuda pública total y el PIB disminuya en cada planificación cuatrianual hasta el límite establecido.



Y que los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que superen a lo contemplado en el Presupuesto General del Estado se destinen a la generación de un fondo de estabilización fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.



Si bien -dijo- existen estímulos tributarios y otras disposiciones del proyecto enviado por el Ejecutivo que nos parecen positivas, no podemos dejar por ello que se siga jugando con el futuro del Ecuador (…) En consecuencia, “los asambleístas de Creo no apoyarán con su voto un proyecto de ley que no incluya los límites estipulados en la antedicha propuesta”, puntualizó Lasso en su documento.