Guillermo Lasso habla de fraude electoral y Moreno dice que esperará los resultados

El conteo oficial de votos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República avanzó lentamente ayer, 20 de diciembre. A las 22:19 se habían escrutado 37 700 de un total de 41 042 actas, lo cual equivale al 91,1% de votos válidos.

El candidato Lenín Moreno, de Alianza País (AP), iba adelante con el 39,07% de los votos válidos, seguido por el candidato Guillermo Lasso, de Creo, con el 28,43%.



Los datos aún no permiten saber si Moreno alcanzará la diferencia requerida para ganar en primera vuelta.



El artículo 143 de la Constitución fija que no habrá segunda vuelta si el binomio ubicado en el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales sobre la votación del candidato ubicado en el segundo puesto.



Si bien Moreno ha logrado una diferencia incluso mayor a la establecida en la Carta Magna, aún no alcanza el 40% de votos válidos.



La brecha que definirá si hay segunda vuelta electoral se reduce entonces a una cifra de solo el 0,89% de votos válidos.

Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral, advirtió que mientras no se tenga el 100% del escrutinio no se puede confirmar si habrá una segunda vuelta. “Estamos en márgenes estrechos”.



Por la mañana, Lasso dijo que defenderá los resultados electorales que dan cuenta de una segunda vuelta electoral y que construirá una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas sociales y gremiales.



Ayer, en entrevista televisiva con CNN, Lasso habló de un intento de fraude electoral, “que no lo va a aceptar el pueblo ecuatoriano”. Aclaró que los reclamos serán pacíficos.



Moreno dijo que le llama la atención que haya un político perdedor llamando a la violencia. “Estamos aquí sabiendo que las proyecciones nos podrían dar una victoria en primera vuelta. Si esto no es así iremos a una segunda vuelta. Estamos esperando en paz”.



Los resultados permiten ver un triunfo de Moreno en la Costa y en varias provincias de la Sierra norte y austral, mientras que Lasso apuntaló su apoyo en la Sierra central y en Loja, así como en la mayoría de provincias de la Amazonía.