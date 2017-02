Guillermo Lasso pide a la Fiscalía iniciar investigaciones tras revelaciones de Pareja Yannuzzelli

El candidato a la Presidencia de la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, pidió a la Fiscalía del Estado iniciar “inmediatamente” las investigaciones pertinentes respecto a las revelaciones realizadas por Carlos Pareja Yannuzzelli sobre los actos de corrupción en Petroecuador.

El candidato convocó a los medios la mañana de este domingo 5 de febrero del 2017, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. En el lugar se limitó a leer un comunicado. En su intervención dijo que hizo un paréntesis a su campaña política para expresarse como ciudadano respecto a los “graves acontecimientos”.



“Aquí hay un responsable político de la corrupción y se llama Jorge Glas Espinel, el binomio de Alianza País, el compañero de fórmula de Lenín Moreno. Jorge Glas debe dar cuentas inmediatamente por lo ocurrido”, manifestó.



Lasso cuestionó también al presidente Rafael Correa. “Ayer el Presidente saliente tuvo el descaro de pedirnos que no hablemos de corrupción hasta el 19 de febrero. No se puede ser tan desvergonzado (…) no se atreva a decirnos lo que debemos hacer frente a los escándalos de corrupción de su Gobierno”.



Al final de la lectura, el presidenciable aceptó cuatro preguntas. En una de ellas rechazó que los hermanos Isaías estén detrás de la campaña del movimiento Creo y desestimó las acusaciones del Jefe de Estado respecto de que su candidato a la vicepresidencia, Andrés Paéz, esté detrás de una supuesta campaña sucia.



“Atrás de la campaña electoral de Creo está el 85% de los ecuatorianos que quieren un cambio en el Ecuador”, afirmó entre aplausos de los simpatizantes que estaban en el lugar.