Guillermo Lasso: 'Facilitaremos el emprendimiento'

El candidato a la Presidencia por la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, ofreció una entrevista en el programa ‘Conociendo al candidato’, transmitido por Televicentro y las radios Quito y Platinum. Allí habló de varias de sus propuestas de campaña.

Sobre el Diálogo Presidencial 2017



Lasso felicitó a Grupo EL COMERCIO por la iniciativa del Diálogo Presidencial 2017 y dijo que fue un espacio para difundir propuestas en corto tiempo, que obligó a explotar a los participantes su capacidad de resumen para hablar de temas como salud, educación, seguridad social y drogas.



Sobre su trabajo como banquero



Lasso dijo sentirse muy orgulloso de la profesión que ejerció hasta mayo del 2012. Agregó que el Banco de Guayaquil salió adelante sin apoyo del Estado en la crisis de 1999 y afirmó que la comisión que el Gobierno del presidente Rafael Correa creó para investigar el caso, dirigida por Eduardo Valencia, publicó que Lasso no había tenido que ver en el feriado bancario. El candidato afirmó que la política es una vocación que nace en algún momento de la vida y que él toma su experiencia de una persona que aportó en la economía del hogar desde joven, que tiene práctica en atender problemas durante 47 años y que usará esa experiencia si llega al poder.



Empleo



La fuerza productiva del Ecuador suma 8 millones de personas y a 31 de diciembre del 2016, solo 3 millones estaban afiliados a la seguridad social, según el candidato. Agregó que 5 millones de ecuatorianos vive en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad, por lo tanto, sus condiciones de vida son precarias. Por eso, dijo, el objetivo de su presencia en política es luchar contra los factores que generan pobreza. “Un Gobierno facilita el emprendimiento y genera las condiciones adecuadas”.

Citó el ejemplo de su propuesta de eliminar 14 impuestos, a través de una reforma tributaria que, según sus cálculos, dejará USD 3 000 millones al año en manos de los ciudadanos. Crear un empleo requiere USD 20 000 al año en gastos de inversión y operaciones, que incluye sueldo, oficina, materiales, computadoras, etc. Dijo que si se eliminan los USD 3 000 de deducción de impuestos abre la posibilidad de 150 000 empleos nuevos.



La economía ecuatoriana decreció el 2% en el 2016 y se perdieron 350 000 empleos, según el postulante. Se preguntó cuántos más se perderían si la economía cae 2,9, como es la proyección del Banco Mundial. El candidato dijo que en economía llega un nivel en el que suben los impuestos y la recaudación cae. Por eso cree que el cambio económico depende del cambio político y plantea que se debe aumentar la liquidez trayendo más dólares al país, bajando las tasas de interés, bajando los costos de servicios, aumentando la oferta de servicios.



Deuda



El candidato considera que se debe devolver el ritmo de crecimiento de la economía y eso hará que automáticamente el peso de la deuda disminuya, porque habrá recursos para pagarla. Agregó que los acreedores van a querer prestarle al país porque tendrá capacidad para pagarla. Puso el ejemplo de que un banco presta a cinco años a un interés del 10%. Pero si se mejora la economía, se puede acudir a otro banco y pedir dinero a 12 años de plazo y al 5% de interés. Con ese dinero se paga la primera deuda cara a corto plazo y se queda con deuda de largo plazo, pero a más bajo interés. “De continuar con el correísmo con el señor Moreno y el señor Glas, obviamente nadie va a querer prestarle a Ecuador”.



Política



Lasso dijo que los 10 años de correísmo le suenan a un modelo económico equivocado y un modelo político “que pretende instaurar la dictadura de un partido político”. Afirmó que en el 2006 la inversión pública no representaba más del 20 o 22% del producto interno bruto y este año sobrepasa el 42%. “El Gobierno desplazó a los privados para decirnos yo lo hago todo”. Lasso se refería a bancos, medios de comunicación, empresas petroleras, etc. Dijo que la situación en el país tiende al modelo venezolano, pero que no ha podido llegar a esos niveles de crisis “gracias a buenos oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas todavía no lo logran, pero no podemos corrernos el riesgo de que Moreno y Glas continúen y pretendan convertir a las Fuerzas Armadas en propiedad de Alianza País”.



Además, Lasso dijo que Correa declaró en una sabatina que era el jefe de Estado, por lo tanto, jefe de la función ejecutiva, legislativa, judicial y la de control. Pero, a su criterio, debe haber pesos y contrapesos en la independencia de poderes para que no exista “un síndrome llamado psicopatía del poder, porque cree que es dueño de las haciendas y de los peones. Correa se maneja bajo una visión tribal. Todo lo que esté fuera de su pensamiento en la tribu no existe o no es admitido, por eso es necesario un cambio político en el Ecuador”.



Plantea desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, a través de una consulta popular, porque “es la piedra angular que sostiene el hiperpresidencialismo”. Lasso dijo que tiene redactado el proyecto de consulta popular que quiere poner en marcha, de llegar al poder, en los primeros 30 días de Gobierno.



En materia de derechos humanos el Gobierno “pierde el año”, según el candidato, por una supuesta persecución a periodistas y representantes de la sociedad civil, a través del Decreto 16. Lasso considera que este se convirtió en un “grillete” para las organizaciones que nacen de la sociedad civil. Además, el candidato propone consulta previa vinculante en el ámbito minero.

Justicia



El postulante dijo que evitará que él y cualquier político meta mano en la justicia, porque esta debe ser independiente. Por eso planea pedirle a la ONU que envíe una comisión al Ecuador que reestructure a la justicia, que revise el proceso de recalificación de jueces. En la consulta popular propone preguntar a la gente si está de acuerdo en que sean destituidas autoridades de control como el Fiscal General de la Nación o el Contralor General del Estado, además del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al que llama “alcahuete” del Régimen.



Lasso se refirió a los videos en donde Carlos Pareja Yannuzzelli “confirma que el responsable político de todos esos actos de corrupción es Jorge Glas Espinel, actual vicepresidente de la República, binomio de Lenín Moreno”. Según su criterio, que Glas sea reelecto es como “ponerle el queso a los ladrones”. Por eso recordó que él ya pidió al fiscal Chiriboga que inicie una investigación sobre esas denuncias y que llame a declarar a Glas, dentro de un proceso judicial.



Lasso considera que en segunda vuelta estarán él y Moreno. “Usted se imagina que los ecuatorianos reelijan de vicepresidente a Jorge Glas Espinel. ¿Con qué credibilidad puede ejercer el cargo de vicepresidente si ya se va a conocer la lista de Odebrecht después del 19 de febrero? Políticamente es un funcionario débil. Ya está cuestionado”.



El candidato de Creo-SUMA se mostró confiado de ir a segunda vuelta porque “lo dicen encuestadoras serias, el The Economist, Washington Post. Va a haber segunda vuelta entre Moreno y Lasso y en la segunda vuelta, Lasso va a ganar”.

Seguridad



Lasso cree que es necesario diferenciar seguridad ciudadana en zona urbana y rural y afirma que es mucho más grave en el área rural. Dijo que el tema del Código Integral Penal es un tema sensible y que este debe ser reformado en temas relacionados con la tenencia y consumo de drogas. Se reunió con maestros de escuelas públicas y, según su testimonio, ellos le contaron que lo que más se vende en centros educativos es la droga H, que es producto también del desempleo. Por ello plantea una campaña de concienciación para los niños y jóvenes, sobre el daño que producen las drogas en lugar de promocionar obra pública.



Sobre la posibilidad de legalizar la droga, él dijo que en principio propondría legalizar el consumo de marihuana, por sus propiedades medicinales y porque no causa el daño de otras drogas fuertes. Sin embargo considera que no se puede hacer en solitario sino con otros países de la región, para que la lucha contra la droga sea coordinada a escala internacional y rinda frutos.



Propone que se coordine con las empresas de seguridad privada, para que puedan trabajar con mayor libertad, pero con control de la Policía Nacional. Considera que este cuerpo debe ser fortalecido, para beneficiar a la gente que no tiene dinero para contratar un servicio privado.

Salud pública



Lasso afirma que la salud pública no debe limitarse a los edificios, sino que debe contemplar cubrir el déficit de cerca de 8 000 camas para los pacientes en el país, además de contar con suficientes médicos y equipos para atender a la gente. Propone un proyecto de zona franca de salud, para que las casas asistenciales reciban beneficios, a cambio de entregar el 20% de su capacidad para ofrecer atención a beneficiarios del bono de desarrollo humano y personas necesitadas.



Educación



Lasso afirma que hay “apenas” 60 escuelas del milenio y que cerraron a cambio escuelas interculturales bilingües y escuelas comunitarias. Él cree que deben reforzarse esas escuelas pequeñas porque son necesarias.



Además plantea cerrar la Senescyt, para devolver la autonomía a las universidades, que serán calificadas con mecanismos distintos. También considera necesario que se de libertad a los jóvenes de elegir su carrera.



Política exterior



Lasso siguió su frase de “más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador” que propone más acuerdos de comercio, no solo con Europa sino también con Estados Unidos, China y Japón. También cree que debe haber más tecnología e inversión extranjera en Ecuador. Por ejemplo, propone que Ecuador entre a un tratado de libre comercio con Estados Unidos como los que tienen otros países vecinos como Colombia.