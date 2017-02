Guillermo Lasso dice que 'las elecciones se ganan en las urnas y no en las encuestas'

Guillermo Lasso caminó por las calles estrechas de Las Malvinas y el conocido sector Esmeraldas chiquito, en el sur de Guayaquil. La mañana de este miércoles 8 de febrero del 2017 el candidato presidencial de la alianza Creo-SUMA recorrió por más de una hora esa populosa zona, mientras iba saludando y la gente salía de sus casas para abrazarlo.

Lasso comenzó la caminata a las 10:45 en la av. 25 de Julio y continuó por la calle Ernesto Albán hasta adentrarse en este sector periférico. Iba acompañado de gente que se reunió a esperarlo y para acompañar la visita. Así como los candidatos del Distrito 1, entre ellos María Elisa Holmes, Fabián Povea, Nicolás Bermúdez, Normita Chilán Manuel Molina y Sonia Avilés.



Antes de la caminata, Lasso le dijo a los medios de comunicación que “las elecciones se ganan en las urnas y no en las encuestas”. Esto en respuesta a la pregunta de la encuesta que había difundido la empresa Market a primera hora y que lo ubicaba tercero, por debajo de la candidata del PSC, Cynthia Viteri.

Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



“Nos estamos preparando para ganar en las urnas, el resto son malabares numéricos de gente que no tiene credibilidad. Una encuesta es una encuesta técnica para tomar decisiones estratégicas y no es para decir ya gané. Para decir ya gané son los resultados en las urnas. El 19 de febrero sabremos la verdad, lo demás es pura especulación”, añadió.



Recordó que el 5 de febrero pasado ya había solicitado al Fiscal General que inicie un proceso legal para que llame a declarar al candidato a la Vicepresidencia de Alianza País, Jorge Glas, y que explique lo que piensa de las declaraciones del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.



“No es cuestión de disparar insultos de un lugar a otro, en un país normal y democrático deben actuar las instituciones, Fiscalía, Justicia y establecer los culpables. Hay que castigar los corruptos, no hay que dejarlos que vengan por más. En las elecciones el 19 de febrero los van a dar por renunciados”.