Guillermo Lasso: 'El pueblo no quiere que un político insulte a otro, quiere empleo'

El candidato presidencial de Creo-SUMA, Guillermo Lasso, dice que los ecuatorianos no quieren que los políticos se anden peleando, sino que le resuelvan problemas como el desempleo.

Por eso recordó que su principal propuesta de campaña es 1 millón de empleos en cuatro años. "Eso es lo que quiere un padre ecuatoriano, no quiere que los políticos se anden peleando entre sí. Una madre soltera dice 'no tengo empleo' y 'qué saco con que un político insulte a otro'".

La mañana de este viernes 24 de febrero del 2017, Lasso estuvo en una entrevista en el canal RTS, en Guayaquil, en la víspera había estado su adversario en la segunda vuelta, el oficialista Lenín Moreno.



El postulante de Creo-SUMA, considera que podrá aglutinar a toda la votación de la oposición. Además, señaló que ya se está "viendo la actitud real de un señor Moreno, que aparece agresivo, insultante, en campaña sucia. Y los ecuatorianos se darán cuenta y dirán no, no podemos seguir con lo mismo, con el continuismo, de decir cosas al aire sin tener ni una sola prueba".



El candidato de Alianza País mencionó el jueves en la mañana que la campaña de Lasso había contratado a supuestos "injuriadores" internacionales y en la noche dijo que su cuñado le había "regalo" un banco.



Lasso dijo que una de las primeras medidas que tomará, en una eventual Presidencia, será declarar la austeridad fiscal para que no se dilapiden los recursos públicos, convocará a la consulta popular para que el pueblo tenga la oportunidad para decidir sobre la reelección indefinida y enviará un proyecto para derogar 14 impuestos.



"El señor Moreno no entiende cómo funciona la economía, el Ecuador vive en crisis económica y ha caído 2% en el 2016 y se han destruido 350 mil empleos", dijo en respuesta al oficialista, quien en la víspera había mencionado que eliminar los impuestos afectarían las obras sociales.



"Eso no implica cerrar ninguna escuela, sino reducir la burocracia dorada 'correísta', como el señor Moreno que se fue a vivir a Ginebra, la ciudad más cara en Europa, no podemos tener becados. Esa plata que se gastó corresponde a 100 camas de un hospital".



Lasso también se refirió a la advertencia del presidente Rafael Correa de que se aplicaría la 'muerte cruzada' al año de una eventual presidencia de Lasso, pues estarán "pidiendo elecciones anticipadas y tendré que presentarme en elecciones y los venceré nuevamente".



"Ahí tiene la calidad de un ciudadano, que cuando pierde desea el mal para el Ecuador. Recuerde que cuando quedé segundo en las elecciones anteriores le deseé todo éxito y le ofrecí colaboración. En primer lugar reconoce, implícitamente, que voy a ganar y que está derrotado. Pero una actitud muy negativa es desearle un mal al Ecuador, porque dice que va a ser un desastre. El Gobierno de él ya es hoy una catástrofe, hay 350 mil empleos destruidos...".



Según el presidenciable de Creo-SUMA, el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de decidir en consulta popular por la reelección indefinida. "En el libre juego de la democracia, si quiere regresar que regrese, en el primer año de mi gobierno convocaremos a una consulta popular para que el pueblo decida la reelección indefinida y la gente dirá no y no podrá candidatizarse". El jueves había dicho que "son sueños de perro que él pueda regresar al gobierno".



Pidió a la entrevistadora Luisa Delgadillo pasar a las propuestas que le interesan al país, ya que Correa y Moreno son parte del pasado y del continuismo. "Y más del 61% votó por el cambio, basta de esas actitudes de 'ojalá que te vaya mal'".



Lasso dijo que no se puede seguir en "el Ecuador de los buenos y los malos", a lo que Correa ha conducido. "No podemos seguir pensando en el Ecuador de la división, tenemos que hablar del Ecuador del reencuentro. En Alianza País también hay gente seria y honorable decepcionada con los supuestos actos de corrupción"

El presidenciable se mostró abierto para dialogar con los asambleístas de AP que lleguen a la Asamblea, "eso es democracia".



No podemos partir de lo que Correa nos ha enseñado. Los buenos son los verdes, los malos el resto; y, ahora no van a ser los buenos los de Creo y los malos de AP. Somos ecuatorianos, hay que trabajar por el Ecuador y abandonar la idea de la división del país".



Luego de la entrevista en RTS el candidato presidencial tenía agenda privada, mientras su equipo de campaña termina de afinar la agenda de segunda vuelta electoral.