Guillermo Lasso quiere apuntalar un discurso de unidad

Guillermo Lasso retomó su principal propuesta de campaña: 1 millón de empleos en cuatro años, para subrayar que esa es la principal preocupación de los ecuatorianos.

En los últimos dos días había respondido las acusaciones de su adversario de segunda vuelta electoral, el oficialista Lenín Moreno. Pero el presidenciable de la alianza Creo-SUMA dijo ayer, 24 de febrero, que el pueblo no quiere que los políticos se anden peleando entre sí. “Una madre soltera dice ‘no tengo empleo’ y ¿qué saco con que un político insulte a otro?”.



Ayer, durante una entrevista en el canal RTS, Lasso señaló que ahora se está “viendo la actitud real de un señor Moreno, que aparece agresivo, insultante, en campaña sucia”.



Aunque él también le dijo que “no entiende cómo funciona la economía”, por las críticas que había hecho a la eliminación de 14 impuestos que es una de sus ofertas.



Y la noche del jueves en una entrevista en CNN en español llamó a Moreno como “el Maduro de Rafael Correa”, sin personalidad y al que le han impuesto el candidato a la Vicepresidencia.



Lasso recordó que sus primeras medidas en el programa de los 100 días de gobierno será declarar la austeridad fiscal, convocar a la consulta popular para que el pueblo decida sobre la reelección indefinida y enviar un proyecto para derogar 14 impuestos.



El diálogo con la periodista Luisa Delgadillo de RTS, fue el único en la agenda de ayer. Luego hizo una pausa electoral y viajó al balneario de Salinas con su familia para disfrutar del feriado de Carnaval.



Lasso cree que no se puede seguir en “el Ecuador de los buenos y los malos”, a lo que el presidente Rafael Correa ha conducido. “Tenemos que hablar del Ecuador del reencuentro, en Alianza País también hay gente seria y honorable decepcionada con los supuestos actos de corrupción”.



El presidenciable se mostró abierto para dialogar con AP que alcanzaría la mayoría en la Asamblea Nacional. “Eso es democracia”, añadió. “Los buenos son los verdes, los malos el resto; y, ahora no van a ser los buenos los de Creo y los malos de AP”, dijo.



Según las cifras del Consejo Nacional Electoral, el oficialismo alcanzaba ayer 74 asambleístas. El bloque de Creo-SUMA tenía 32 curules. Pero la aspiración de la dirigencia es sumar a los legisladores de toda la oposición (PSC, ID, PSP, FE, Pachakutik).



Lasso también se refirió a la advertencia del Presidente de la República de que se aplicaría la ‘muerte cruzada’ al año de un eventual mandato suyo. Correa dijo hace dos días que están “pidiendo elecciones anticipadas y tendré que presentarme en elecciones y los venceré nuevamente”.



Para Lasso, eso demuestra la calidad de un ciudadano, que cuando pierde desea el mal para el Ecuador. “Y más del 61% votó por el cambio, basta de esas actitudes ‘ojalá que te vaya mal’”, comentó.



Pero cree que en la consulta popular la reelección indefinida será rechazada y el entonces exmandatario no podría candidatizarse.



Manabí también fue un tema que trató Lasso. Ratificó que esa provincia y Esmeraldas serán declaradas zonas francas en su gobierno. Esto permitirá la recuperación económica, tras el terremoto de abril del 2016.



Mientras, el manabita Guillermo Celi, asambleísta nacional electo de la alianza Creo-SUMA, denunció que existe una “campaña sucia”. “Están exacerbando el odio regional. Como manabita pongo mi voz de protesta en contra de esta campaña sucia del correísmo”, dijo.



Ayer, un grupo marchó en Quito, supuestamente en defensa de Manabí, donde ganó el oficialismo. Celi recorre su provincia para recordar la oferta de Lasso, quien la visitaría en los próximos días.