Guillermo Lasso: ‘Cinismo a la máxima potencia’, denuncia de Correa y Patiño ante la OEA

Guillermo Lasso calificó como “cinismo a la máxima potencia” la denuncia que el expresidente Rafael Correa y el exministro Ricardo Patiño presentaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la supuesta alteración al orden constitucional a raíz de la convocatoria a consulta popular.

En una entrevista con EL COMERCIO, este viernes 15 de diciembre del 2017, el excandidato presidencial del movimiento Creo señaló que la OEA debe actuar como un organismo serio y no hacer caso a los “siameses llorones”.



Además, señaló que se ha hecho justicia con Ángel Polivio Córdova y Cedatos. Un juez dictó el sobreseimiento de la empresa de consultoría política y su titular, por lo tanto, no serán enjuiciados por el supuesto uso de documentos falsos para manipular sondeos de intención del voto a favor de la candidatura de Lasso, quien disputó la segunda vuelta electoral con Lenín Moreno el 2 de abril pasado.



El expresidente Rafael Correa y Ricardo Patiño presentaron un escrito ante la OEA denunciando una supuesta alteración constitucional por la convocatoria a consulta popular ¿cómo lo interpreta?

Cinismo a la máxima potencia, son ellos los que violaron principios democráticos cuando a través de la Asamblea aprobaron un paquete de enmiendas por encima de la voluntad popular que exigía una consulta, ahora van como siameses llorones a la OEA a pedir apoyo, un organismo que ellos atacaron cuando eran Gobierno por el caso de Venezuela.



¿Qué debe hacer la OEA?



El señor Luis Almagro deja mucho que desear, tiene en su cabeza el tema de Venezuela y a costa de eso no le interesa lo que pasa en el resto de países miembros. La OEA debe de actuar como un organismo serio y no se debe comprometer con la ideología ni personas y no hacerle caso a Patiño y Correa que fueron sus detractores.



Cedatos y Polivio Córdova fueron sobreseídos en la acusación de supuesta alteración de encuestas de intención del voto de la segunda vuelta electoral, que daban como ganador a Guillermo Lasso, ¿qué opina al respecto?



Lo dijimos claramente, que fue tramado con un solo propósito de defender el fraude que llevaron a cabo el 2 de abril; y, ya con el tiempo lo sabemos con el audio del señor Mangas que no ganaron la primera ni la segunda vuelta, pero tuvieron que hacer cosas porque si no perdían las elecciones.



¿Dice que no se manipuló, pero no que usted ganó las elecciones?



Dice claramente que las cifras de Cedatos del ‘exit poll’ no eran falsas.



¿Eso qué significa?



Significa que, con la declaración de Mangas, de que todo fue parte de una trama y estrategia para defender el fraude, al pueblo le queda claro los abusos de AP, que utilizaron a la Justicia para injustamente acusar de delitos que no cometió Cedatos ni Polivio Córdova.



¿Qué debe hacer Cedatos ahora?



No soy quien para decirlo, lo que sí voy a hacer es fortalecer esta lucha contra Alianza País, el movimiento político que ha gobernado el país diez años con la cara prepotente de Correa y cerca de siete meses con la cara amable de Moreno.



¿Qué significa fortalecer la lucha contra AP en la práctica?



Queda claro que actuamos con absoluta transparencia y claridad y en ningún caso, como lo quiso poner Correa, tuvimos intención de engañar a nadie. Quienes han querido engañar al pueblo ecuatoriano es AP. El señor Mangas declara que el proyecto continúa y que no hay ningún cambio, que el diálogo es una estratagema para calmar a la sociedad y que además tuvieron que crear un frente anticorrupción para crearle un contrapeso a la comisión anticorrupción ciudadana que decía la verdad.



¿Usted va a tomar alguna acción legal?



Soy una persona acostumbrada a vivir como aquel que maneja el auto mirando el horizonte; así que estoy mirando el futuro y asumiré, como he asumido, con mayor fortaleza el rol del verdadero opositor al proyecto político y económico de Alianza País. Y digo el verdadero opositor porque del diálogo del señor Mangas se puede sacar muchas conclusiones, cuando revela que tuvo que hablar con grupos de oposición para que no atacaran a Jorge Glas y no podía ser que Guillermo Lasso fuera el principal opositor.



¿Pero parece que Correa es el opositor, es así o no?



No es así, es otro fraude al pueblo ecuatoriano. Alianza País pretende ser Gobierno y oposición para copar todo el escenario, el tablero político, y eso no lo vamos a permitir ni el movimiento Creo ni yo que somos los verdaderos opositores que estamos diciendo las cosas con su nombre.



Entonces ¿cómo queda Creo frente a la consulta popular?



Es un tema que se inscribe en un escenario distinto. Es una lucha desde el 2014 cuando Rafael Correa reveló su intención de que la Asamblea reformara la Constitución para permitir la reelección indefinida. Fue el movimiento y yo que levantamos la bandera de lucha, defendiendo un principio esencial en democracia que es la alternancia en el poder. En diciembre del 2015 aprobaron con 100 votos las enmiendas. No obstante, seguimos en la lucha y llevamos la consulta popular y la lucha contra la reelección como una oferta de campaña electoral; y ahora lo lógico es que apoyemos esa consulta que es nuestro postulado.



¿Luego de la sentencia en contra del vicepresidente Jorge Glas le toca a la Asamblea destituirlo?



Es un proceso que ya tendrá su trámite, ahora lo relevante de este fallo es que no es más que un eslabón de una cadena de corrupción y hay que llamar a juicio político a Rafael Correa como el principal responsable político de toda esta trama de corrupción que ha sido descubierta gracias a la cooperación de Brasil y EE.UU.



¿Cómo se debe hacer?



Tendrá que venir y si no viene quedará claro que su ausencia es simplemente hacerle el quite a la responsabilidad, que tiene de dar cuentas de sus actuaciones, él nombró a los ministros y todos los funcionarios sentenciados, él escogió de binomio en el 2013 y, a decir de Mangas, impone a Glas a Lenín Moreno, que no quería a sabiendas de que ya se conocía lo de Odebrecht.