Guillermo Lasso pidió al Consejo Transitorio reestructurar el CNE

Guillermo Lasso, excandidato presidencial por el movimiento Creo, expresó su preocupación respecto a la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea reestructurado. Lo hizo este 30 de mayo del 2018 ante los miembros del Consejo transitorio de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

"Los últimos 11 años el Consejo Nacional Electoral ha estado atado a un solo movimiento político, Alianza País, y eso no está bien. El CNE debe dar respuesta a todos los partidos políticos de manera equitativa", dijo Lasso en declaraciones a la prensa tras la cita con Julio César Trujillo, director del Consejo.



Luego, a través de su cuenta en Twitter, Lasso reiteró: “El CNE tiene que actuar con transparencia y no como lo hicieron el 2 de abril del 2017, donde se apagó el sistema y mágicamente luego aparecieron otros resultados”.



El expresidenciable expresó además, al término de la reunión en el Consejo, su respaldo al posible juicio político de María Fernanda Espinoza, actual Canciller de la República, pues considera que se ha dedicado a trabajar por ella misma, además de haberse declarado “Madurista Castro-Chavista”. “Por eso sugiero amablemente al Presidente de la República, que la nombre embajadora de Venezuela, porque seguramente se sentirá más cómoda que en New York presidiendo la ONU”, expresó Lasso.