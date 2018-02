Lasso: ‘La ciudadanía exige respuestas frente a esta conmoción institucional’

El líder de Creo Guillermo Lasso considera que existe una crisis institucional en el país después de la publicación del audio de un diálogo entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor, Carlos Pólit, para supuestamente sacar del cargo al actual fiscal del Estado, Carlos Baca.

El excandidato presidencial pide al mandatario Lenín Moreno que realice una depuración en la administración pública y considera que debería, como presidente del movimiento Alianza País (AP), solicitar a los involucrados que “den un paso al costado”.



Durante la rueda de prensa en Quito, Lasso también cuestionó las decisiones del Gobierno de Moreno como la Ley de Reactivación Económica o la no injerencia ante la crisis de Venezuela.



También dijo que deberían existir cambios en el Gabinete; por ejemplo, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, por “cometer injusticias contra la familia de Polibio Córdova”, a raíz de una denuncia que ella presentó cuando era asambleísta por supuestamente falsificación de documentos



“Debería decirles a los miembros de su partido, que están mal utilizando las instituciones del Estado, que den un paso al costado”, señaló Lasso.



En tanto, Ana Galarza, asambleísta del bloque de Creo, explica que no es posible proceder con un juicio penal en contra de Serrano porque no cuentan con los votos mayoritarios en la Asamblea, puesto que AP publicó un comunicado respaldando al titular del Legislativo.



“Ese comunicado es con la venia del presidente Lenín Moreno”, dijo Galarza.



Respecto a la comisión ocasional que Serrano anunció ayer, 26 de febrero del 2018, que se creerá en la Asamblea para investigar el tratamiento judicial del 30S, dijo que su bloque legislativo de Unidad por el Cambio no respaldará esta propuesta.



“Un problema tan grave como el 30S no se soluciona con una comisión convocada por alguien cuestionado”, dijo Lasso.



El líder de Creo afirma que el Primer Mandatario debería ser quien aclare la situación del 30S y ponga en conocimiento público.



Sobre las ternas del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, Lasso señaló que viabilizará el proceso de nombramiento de los consejeros y que mantendrá reuniones para definir las votaciones.