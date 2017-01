Lasso ofreció que el Ministro de Defensa será un militar en servicio pasivo

Guillermo Lasso ofreció que el Ministro de Defensa en su eventual gobierno será un militar en servicio pasivo. Para el candidato presidencial de la alianza Creo-SUMA es necesario el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la unidad de la familia militar.

Además, anunció que los colegios militares serán devueltos a las FF.AA., respetará la Seguridad Social de los militares y policías.

Los ofrecimientos los hizo, la mañana de este viernes 20 de enero del 2017, en un salón del Centro de Convenciones de Guayaquil.



Ahí se firmó el denominado acuerdo nacional por la familia militar. El lugar estaba totalmente lleno, mientras de flameaban banderas de Creo, pancartas de agrupaciones de militares en servicio pasivo, Caballeros del aire, Combatientes del Alto Cenepa, Héroes de Paquisha, Mayaycu y Machinaza, y otros; también había exestudiantes navales, familias y amigos de militares.



Lasso recordó los hechos históricos a los que aludían esas pancartas, como parte de la misión heroica de las FF.AA. Añadió, que todas las fuerzas militares en el mundo se basan en la jerarquía, disciplina y respeto, y en su gobierno habrá eso.



También dio su palabra de honor que respetará los fondos de la seguridad social de militares y policías.

En el acto intervino Aland Molestina, excomandante de la Armada, quien dijo que "los militares retirados no somos ni golpistas ni afectamos al sistema democrático".



Aquí está la familia militar y sus amigos para decir vamos por el cambio, añadió. Además, mencionó que los 100 000 votos que dicen que representan los militares y policías hay que multiplicarlos por sus familiares.



Al final del acto, Lasso insistió ante la prensa qué hay que exigir "con valentía" que se haga pública la lista de funcionarios del actual gobierno que supuestamente fueron sobornados con USD 33 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht.



"Del pasado que se encargue la prensa, del presente que se encargue la justicia", dijo en respuesta a una pregunta sobre la lista que ha circulado en estos días sobre supuestas vinculaciones en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).



"No están haciendo nada luego de un mes de la denuncia no ha pasado nada, es un intento de cubrir la corrupción" y el pueblo ecuatoriano debe exigir la lista.