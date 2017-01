Guillermo Lasso dice que es el candidato favorito y por eso los otros postulantes lo atacan

El candidato presidencial de la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, cree que le fue “muy bien” en el debate que organizó la Cámara de Comercio en Guayaquil la noche del miércoles 25 de enero del 2017. Este jueves 26 dedicó gran parte de la mañana para compartir con estudiantes y autoridades de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

Se mostró distendido en cada conversatorio y dijo que estaba seguro de que pasará a la segunda vuelta electoral y que ganará la Presidencia de la República. Por eso ofreció que volvería a la Espol como mandatario electo para dialogar sobre las reformas que necesita la Ley de Educación Superior y el sector universitario.

“Somos el candidato favorito al que todos quieren atacar”, dijo a los medios de comunicación.



Lamentó ausencia de candidato oficialista Lenín Moreno en el diálogo presidencial. Pero cree que “ahí hubo buenos representantes en ese debate que fueron a atacar a la opción del cambio e implícitamente a defender el continuismo de la crisis”.



Refirió que la moderadora le dio el derecho a la réplica en ocho ocasiones, cuando fue aludido por sus oponentes, sobre todo de la candidata del PSC, Cynthia Viteri. La postulante lo cuestionó porque mientras ofrece 1 millón de empleos en el Banco de Guayaquil supuestamente fueron despedidos más de 200 empleados.



Lasso explicó que según Viteri los últimos 3 a 4 años “del banco, del cual soy uno de los accionistas, han renunciado alrededor de 200 personas, pero ese banco tiene 3 000 empleados”.



Recordó que renunció a su administración en mayo del 2012, por lo tanto si quiere debatir que lo haga con la administración de esa entidad.



Según el postulante, en lugar de preocuparse por 200 o 300 personas, “debería preocuparse por los 350 000 ecuatorianos que han perdido el empleo en el 2016 por la crisis económica producto de la mala administración del correísmo”.



Lasso dijo que era una “coincidencia” o que a través de una página en Facebook se hizo esa denuncia hace 15 días y que, según las investigaciones, era un portal vinculado a Madera de Guerrero, al Municipio de Guayaquil y a una agencia de publicidad. ¿Jaime Nebot está detrás de eso? “No quiero decir eso, he dicho lo que ya dije”, respondió.



Lasso dedicó más de tres horas en su visita a la Espol donde ofreció devolver la autonomía a las universidades, establecer un sistema de acreditación independiente y no politizado. Además, aclaró que eliminará el Senescyt, pero que se rescatará lo bueno que exista, y que cada universidad podrá aplicar sus parámetros académicos de admisión.



Así aclaró que no habrá un libre acceso universitario, un tema con el que Sergio Flores, rector de la Espol, se mostró preocupado. En la reunión el rector de la Universidad Católica, Mauro Toscanini, y decanos de facultades de varias universidades.



Luego por una hora conversó con estudiantes en el auditorio de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación sobre sus inquietudes sobre el empleo, producción y otros temas.