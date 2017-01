Guillermo Lasso arrancó su campaña electoral con un desayuno y un recorrido en Guayaquil

Guillermo Lasso arrancó este martes 3 de enero del 2016 su campaña electoral con entrevistas en diferentes medios de comunicación y con un desayuno en una tradicional dulcería de Guayaquil. Luego, caminó por el barrio Sauces V, en el norte.

Estuvo acompañado de su esposa María de Lourdes Alcívar y varios de sus coidearios. Antes de ingresar a la dulcería ofreció una breve declaración a los medios. Aseguró que el próximo 19 de febrero los ecuatorianos tendrán dos opciones en las urnas: el continuismo que representa (Lenín) Moreno y el cambio liderado por él.



Lasso cuestionó al oficialista por no haber aceptado el debate presidencial que se efectuará el próximo 25 de enero en Guayaquil. "Evidentemente tiene miedo a debatir porque no sabe de economía, no entiende de economía porque además tiene un jefe que le marca el paso", cuestionó.



También afirmó que la consulta popular sobre paraísos fiscales que impulsa el presidente Rafael Correa “lo tiene sin cuidado” y que está condenada al fracaso. Este proceso apunta a consultar a la población si está de acuerdo con que los funcionarios públicos ejerzan si tienen un bien o capital en paraísos fiscales. Se realizará el mismo día de las elecciones generales, el 19 de febrero.



En Sauces V, Lasso recibió el apoyo de sus afines. Pasó de casa en casa saludando y dando la mano a las familias que lo recibieron. Repitió que, de ganar las elecciones, creará un millón de empleos en sus cuatro años de Gobierno.