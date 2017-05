Lasso dice que está dispuesto a apoyar las buenas decisiones de Lenín Moreno

Guillermo Laso dijo que el próximo presidente, Lenín Moreno, tiene ante sí un reto y la oportunidad de cambiar el rumbo y concretar las medidas económicas necesarias para llevar al país por el camino de la prosperidad.

El excandidato presidencial de la alianza Creo-SUMA reapareció un mes después de su última intervención pública en Guayaquil. En el inicio de su intervención ante los medios de comunicación, este lunes 22 de mayo del 2017, señaló que se “inicia un nuevo ciclo político”. Y la situación es críticas ya que hay un país dividido, un gobierno quebrado y unas instituciones arrasadas por una “década de arbitrariedad y prepotencia”.



Señaló que la alianza Creo-SUMA, que recibió casi 5 millones de votos, se consolida como el primer grupo de oposición y está en el centro de la vida política del país. Por eso, añadió, sabe que ese apoyo significa una enorme responsabilidad con quienes confiaron en él.



Según Lasso, Moreno deberá tomar inmediatamente al menos diez medidas "necesarias para el reencuentro nacional", ya que los ecuatorianos quieren respeto y la reconciliación del país. Pero reconoció que está dispuesto a apoyar “las buenas decisiones” que “permitan recuperar la democracia, la libertad y el derecho a prosperar de los ecuatorianos”.



“No podemos quedarnos en asuntos personales, no podemos guiarnos exclusivamente en lo que pueda estar sintiendo nuestro corazón y nuestra alma. Un líder político debe actuar con la cabeza y poner a disposición su corazón al servicio de todos los ecuatorianos”, dijo.



Entre las medidas que, según Lasso debe tomar Moreno, están indultar a los perseguidos políticos del régimen de Rafael Correa y cesar toda acción judicial contra periodistas y activistas sociales.

También publicar la lista de Odebrecht e iniciar las investigaciones; restituir la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, cesar las cadenas nacionales para difamar a los ecuatorianos, derogar la Ley de Comunicación y vender los medios de comunicación incautados.



En materia económica, enviar un proyecto de reforma tributaria para reducir el exceso de impuestos y generar un clima de estabilidad tributaria que promueva la inversión privada y la generación de empleos; y también establecer un compromiso férreo con la dolarización, descartando el dinero electrónico.



Luego de leer el comunicado Lasso respondió las preguntas de los medios y dijo que está dispuesto a respaldar las buenas decisiones en el Gobierno de Moreno. Esto, a pesar de lo vivido el 2 de abril, cuando denunció un supuesto fraude electoral. “Puedo contribuir a un mejor futuro para la familia ecuatoriano aquí estaré, apoyando las buenas decisiones que permitan recuperar la democracia, la libertad y el derecho a prosperar de los ecuatorianos”.



Señaló que se mantiene en lo que había señalado el 19 de abril pasado, que Lenín Moreno era el presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero ante los hechos consumados, de que será posesionado como Presidente el 24 de mayo, “no podemos vivir anclados en el pasado y por eso hablo de un nuevo ciclo”.



Lasso dijo que frente a esa realidad hay que seguir mirando hacia el futuro y orientar el destino de la vida de los ecuatorianos mirando el parabrisas, no mirando el retrovisor del automóvil.

“Creo que el señor Moreno tiene la oportunidad de legitimarse en el poder tomando medidas que representan un verdadero cambio y no solo de estilo”. El expostulante mencionó que no se trata de un asunto personal, sino de responder por el apoyo masivo que recibió en la segunda vuelta electoral.



También rechazó la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Los dictadores que no respetan los derechos humanos de los venezolanos son personas no gratas para el Ecuador democrático y libre”. Y expresó su solidaridad con todo el pueblo venezolano.