Guillermo Lasso: 'Acepto con gusto este diálogo planteado con EL COMERCIO'

El candidato a la Presidencia de la República Guillermo Lasso, de Creo anunció que se sumará al diálogo planteado por Grupo EL COMERCIO con los 7 presidenciables restantes.

“Acepto con todo gusto este diálogo planteado con diario EL COMERCIO. Allí estaré el día y la hora que me inviten”, enfatizó este 5 de enero del 2017 en el programa Ecuadoradio, que se transmite por Platinum y Radio Quito.



De esta forma el aspirante a la Presidencia confirmó su participación en el Diálogo Presidencial 2017 que impulsa EL COMERCIO, a propósito de los comicios generales.



Los ocho presidenciables inscritos en el Consejo Nacional Electoral, hasta ahora, han dado su respuesta positiva a esta iniciativa que busca aportar con insumos a los electores para que ejerzan su derecho al voto. El 19 de febrero se elegirá Presidente, Vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos.



“Llámese debate o llámese diálogo yo no tengo ningún problema. En voz bajita para que no se asuste el señor Moreno. Con todo respeto le voy a preguntar: ¿cómo es esto que usted nos dice que ha cobrado por conferencia tanto al Municipio de Quito como instituciones del Gobierno hasta USD 10 000 por conferencia y ahora nos dice que no recibió un centavo, sino su fundación Eventa?”.



Entonces señor Moreno –agregó Guillermo Lasso- al diálogo de EL COMERCIO "venga con el balance de la Fundación Eventa para que nos conteste a todos los ecuatorianos. No a mí. Que a ellos les explique en qué ha gastado el dinero su fundación”.