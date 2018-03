Guía paso a paso para declarar el impuesto a la renta en línea

Este mes de marzo del 2018, las personas naturales en relación de dependencia deben cumplir con la declaración del impuesto a la renta (IR).

El Servicio de Rentas Internas(SRI) ofrece la opción de realizar este trámite por Internet, siguiendo los siguientes pasos.



1. Ingrese a la página web www.sri.gob.ec



2. Seleccione la opción SRI en línea



3. Elija persona natural



4. En la barra superior izquierda, seleccione el menú Declaraciones



5. Escoja el submenú Declaración de Impuestos



6. Elija la opción Elaboración y envío de declaraciones



7. Ingrese el usuario, que es su número de cédula o el de su RUC, y su clave. En caso de no tenerla deberán solicitarla en las oficinas del SRI.



8. En Declaraciones, seleccione el formulario 102 o 102A, dependiendo si es persona natural obligada o no a llevar contabilidad.



9. Seleccione el año que va a declarar y Continuar



10. Verifique la información de los ingresos de facturación o la proporcionada en su declaración de gastos personales, si es trabajadores bajo relación de dependencia.



11. De ser el caso, ingrese la información por discapacidad



12. Con esos datos, el sistema calcula el valor a pagar y si hay un saldo a favor. Seleccione Continuar



13. Si no debe pagar nada o si tiene saldo a favor, seleccione “Declaración sin valor a pagar”. Si debe pagar escoja la opción de pago



14. Si su declaración está correcta, seleccione Continuar para finalizar y espere que aparezca la opción Imprimir.