Guayas y Pichincha, claves para las elecciones porque concentran el 41,56% de votantes

Este domingo 19 de febrero del 2017 podrán votar, en las 24 provincias del Ecuador, 12 816 698 ecuatorianos de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE). Se elegirá Presidente, Vicepresidente, representantes al Parlamento Andino, además de asambleístas nacionales y provinciales.

Las provincias que más personas habilitadas para sufragar tienen son Pichincha y Guayas. Por eso, los ocho candidatos a la Presidencia confirmaron que harán sus cierres de campaña en las capitales de esos territorios este 16 de febrero del 2017, que es el último día para hacer proselitismo antes de que entre en vigencia una veda electoral.



Entre ambas provincias suman el 41,56% del total del padrón que fue depurado por el Registro Civil para los comicios generales. Guayas tiene 3 073 271 empadronados, mientras que Pichincha 2 254 570.



En cuanto al perfil del votante, más de la mitad del electorado a escala nacional está conformado por mujeres. Hay 6 432 597 que podrán acercarse a las urnas para ejercer el voto, que es obligatorio para las personas de entre 18 y 65 años. La cantidad de electores hombres en Ecuador es de 6 384 101.

Los electores mayores de 50 años hasta los 65 suman 2 222 494. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Rango de edad



El 54,78% de las personas habilitadas para votar tiene menos de 40 años de edad en el país. Dentro de ese grupo están quienes han cumplido entre 16 y 17 años. Ellos ejercen un voto facultativo. Si no asisten a las urnas, no serán sancionados.



Dentro de ese voto no obligatorio se incluye también a las personas mayores de 65 años, que representa el 11,17% de la población en el registro electoral (1 431 328). En cambio, los electores mayores de 50 años hasta los 65 suman 2 222 494.



El cierre técnico del registro electoral fue el 2 de octubre y se oficializó con la aprobación del informe final en la sesión del Pleno del CNE el 4 de octubre. Néstor Marroquín, exauditor informático delegado ante el CNE, interpuso una denuncia donde alertó sobre presuntas anomalías en el padrón.



Habló, por ejemplo, de que no hubo una depuración adecuada. Halló nombres de personas fallecidas en el registro de quienes están habilitadas para votar el domingo. Pero el Tribunal Contencioso Electoral desechó la denuncia presentada contra el Registro Civil argumentando que no se habría comprobado un delito electoral.