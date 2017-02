63 744 cédulas emitió el Registro Civil en Guayas en la primera quincena de febrero del 2017

La agencia centro del Registro Civil en Guayaquil luce repleta. Hasta las 16:00 de este sábado 18 de febrero del 2017, las pantallas marcaban el turno 2011.

Cientos de usuariosllegaron desde temprano en esta dependencia para obtener su cédula de identidad, un día antes de los comicios electorales. La entidad extendió su jornada hasta las 18:00 para atender la gran demanda.



Sharon Paredes acudió en la tarde. Hace pocos días sufrió un robo y perdió sus documentos. Así que esta tarde esperó su turno frente a uno de los cubículos. “La atención ha sido rápida”, dijo.



David Vizueta, coordinador de la zonal 8 del Registro Civil, explicó que durante los 15 primeros días de febrero han emitido 63 744 cédulas en toda la provincia. Esto representa un incremento del más del 100% en la emisión del documento de identidad. Ayer, viernes 17 de febrero, por ejemplo, entregaron 2 500 cédulas; el promedio diario está entre 700 y 800.



Frente a la pantalla, Johanna Aguilar intentaba una y otra vez su firma electrónica. La cédula era lo único que le faltaba para viajar a Ventanas (Los Ríos), donde está empadronada. “Se me dañó. Cayó en el agua y casi no se ven mis datos”. Eso fue hace unos dos meses, pero recién este sábado tuvo tiempo para hacer el trámite.



Desde enero, el Registro Civil amplió su atención durante los días sábados como parte de la campaña Tu cédula a tiempo, relacionada con el proceso electoral. En esta última semana el horario se extendió hasta las 18:00. Mañana continuarán con los trámites hasta las 15:00, en las 40 agencias que cuentan con puntos de impresión en todo el país.



Nelly Villarroel escogió la agencia del centro de Guayaquil para hacer el trámite. “Se me perdió como hace unos dos meses, cuando seguía un tratamiento en el hospital. Ahora la necesito para las votaciones”, contó mientras plasmaba sus huellas digitales en el sistema computarizado. La emisión del documento toma unos 30 minutos.



El aumento de usuarios también se registró en las dependencias de Babahoyo (Los Ríos), Machala (El Oro), Milagro (Guayas) y otras ciudades del país. La emisión por primera vez cuesta USD 5; la renovación, USD 15.