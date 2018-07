El expresidente Rodrigo Borja Cevallos recibió homenaje por el partido Izquierda Democrática en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Yo estoy afuera de la política 18 años. Me retiré irreversiblemente de la vida política”. Lo reiteró por tres ocasiones el expresidente Rodrigo Borja a su llegada a la sede de Izquierda Democrática (ID), en Guayaquil.

El exmandatario no quiso opinar sobre los últimos acontecimientos judiciales del país. “Estoy dedicado a servir a la colectividad a través de mi enciclopedia, un libro que ya pasa de las 10 500 páginas. Esa es mi actividad actual”, manifestó.



Su asistencia a la sede de ID se debió a la conmemoración que el movimiento realizó este jueves 19 de julio de 2018 para el expresidente Borja y sus antiguos compañeros. Él fundó el partido político en 1978.



Debido a ello, el auditorio ubicado en Los Ríos y 1 de Mayo, en el centro de Guayaquil, ahora lleva su nombre. Dentro del salón se visualiza una fotografía de Borja como presidente en el período de 1988.



Al acto asistieron Carlos Ayora, director en Guayas; y Vilma Andrade, asambleísta y actual presidenta nacional de ID.



Andrade declaró que aún no han decidido si presentarán un candidato para la alcaldía de Quito o si se alinearán con otro partido.



“Estamos trabajando en propuestas que garanticen que quien llegue a la alcaldía de Quito pueda realizar cambios que todavía son importantes, llevar adelante planes de movilidad que no se han ejecutado, necesitamos la protección del medio ambiente, generar empleo. Y después de esto veremos el perfil de quien pueda llevar la propuesta adelante”, añadió la asambleísta.