Guayaquil renovará contratos para recolección de basura

Aumentar el número de frecuencias de los carros recolectores de basura y optimizar el trabajo de su mano de obra son parte de las exigencias que impulsará Guayaquil este 2018, con los dos contratos para la concesión de ese servicio.

El Puerto Principal renovará los dos contratos para la disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario Las Iguanas y la recolección, por los próximos siete años. En la urbe se mueven 4 200 toneladas diarias y un gasto de USD 53 millones al año.



Actualmente, los consorcios Las Iguanas, para la disposición final, y Puerto Limpio, para la recolección, están en funciones prorrogadas, pues su contrato venció el año pasado.



El concurso para el servicio de disposición final de desechos sólidos no peligrosos en Las Iguanas, en el noroeste de la ciudad, ya arrancó y el contrato es por USD 92 millones. La entrega de ofertas públicas se cerró el 6 de marzo, informó el Municipio del Puerto. Aún no se emite información de la cantidad de oferentes.



La recolección, en cambio, entrará a concurso para su licitación hasta el tercer trimestre de este año, confirmó Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal del Cabildo.



Él explicó que en ese concurso se incluirá la incorporación de una estación de transferencia en un terreno de 10 hectáreas, entre las avenidas del Bombero y Perimetral, en el noroeste de la urbe.

Con ello los carros recolectores del sur, centro y oeste evitarán el viaje hasta Las Iguanas (a unos 30 minutos hacia el noroeste de la ciudad).



Con esa estación, explicó Zúñiga, habrá una mayor optimización de tiempos, pues al ser menor el recorrido para las descargas en el relleno, se aumentarían las frecuencias en los barrios y se ocuparía de forma eficiente la mano de obra.



“Estamos tratando de contactar a través de un concurso de consultoría a las personas expertas en estaciones de transferencia, para que den los lineamientos de la estación”.



Desde este sitio, los desechos serán trasladados en vehículos más grandes que tendrán la tarea exclusiva de llevar el material hasta Las Iguanas. Aún no se adelantó la inversión para este segundo contrato.



Según Puerto Limpio, en la actualidad, el trayecto desde el Guasmo hasta el relleno toma hasta una hora y media. Con la estación, el promedio de viaje sería de media hora. Este consorcio informó que prevé participar en el concurso una vez sea presentado en el portal de Compras Públicas.



“No sabemos si seremos ganadores o no, pero de ser adjudicados se deberá realizar una inversión en nueva flota. En el momento que se licite presentaremos una nueva oferta, con nuevos equipos”, indicó.



Para César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, los términos para ese contrato deberán incluir que los recorridos de los vehículos recolectores sean en todas las calles y no se limiten a las vías principales.



También -dijo- se debe considerar que en sectores populares la recolección sea diaria y no pasando un día como es ahora y como ya ocurre en zonas residenciales y céntricas.



En la avenida Portete, en el suroeste, el carro pasa los martes, jueves y sábados en la mañana. Ana Rodríguez, moradora del lugar, cuestionó que muchos de sus vecinos no sacan los desechos a tiempo porque trabajan. “En las noches se acumula en las veredas”.



Cárdenas criticó que no exista una política pública para el manejo de la basura, pues cree que los contratos deben establecer la recolección por material orgánico y no orgánico. Puerto Limpio reconoció que “contractualmente no realiza recolección segregada, por lo que todo lo que se procese va directamente al relleno”.



Sin embargo, Zúñiga comentó que solo el 4% de lo no orgánico llega a Las Iguanas y que el resto va hacia los centros de acopio de la urbe.



En el Puerto Principal actualmente se paga USD 35 por cada tonelada de basura recogida, transportada y dispuesta en el relleno sanitario, y se incluye el barrido. Para este nuevo contrato de recolección el “valor sería muy similar”.



Descartó que en el nuevo proceso se considere aplicar un sistema de contenerización como se efectúa, por ejemplo, en Quito y Ambato. Eso significaría aumentar el valor de la tasa de recolección (USD 35).



Pero Yojana Franco, habitante de la Juan Montalvo, en el norte, afirmó que los contenedores ayudarían a educar a la población en el reciclaje.



En contexto



Durante siete años, los consorcios Las Iguanas y Puerto Limpio se han encargado de la recolección y el manejo del relleno sanitario del Puerto Principal. La concesión de este servicio comenzó hace 28 años y se ha renovado en cuatro ocasiones.