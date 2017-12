1 304 motos han sido retenidos por ordenanza que prohíbe la circulación de dos hombres en moto en Guayaquil

Los operativos de control para el cumplimiento de la ordenanza que regula el uso de motos en Guayaquil, que iniciaron desde el 17 de noviembre del 2017, dieron como resultado la retención de 1 304 de estos vehículos.

De esa cifra, 1 295 motocicletas se retuvieron por incumplir con la restricción de que dos hombres circulen en ese transporte entre las 19:00 y 04:00. Las nueve motos restantes fueron retenidas por no portar placas.



Estos indicadores fueron expuestos este jueves 14 de diciembre del 2017, en la Gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil, donde las autoridades se reunieron previamente a la difusión del informe a los medios. Participaron delegados de la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito Municipal, la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), entre otras instituciones.



En zonas como Pascuales y el distrito 9 de Octubre (que comprende los sectores Antepara, Venezuela, Chile, Garay), se retuvo la mayor cantidad de motos en la urbe.



Según el gobernador José Francisco Cevallos, la reducción de los índices delictivos en la ciudad avalan la efectividad de la ordenanza. Por ejemplo, del 17 de noviembre al 10 de diciembre del 2017, se produjeron 7 homicidios menos en comparación a los 16 ocurridos en el mismo período de tiempo en el año anterior.



En 2016 se produjeron 1 400 delitos cometidos desde motocicletas durante esa fecha de análisis y en este 2017, hubo

1 024 casos.



La autoridad provincial destacó que la ciudadanía ha colaborado en los controles. La prohibición de que dos hombres circulen en moto en el horario establecido, se aplicará durante dos meses y ese plazo finaliza el 17 de enero del 2018. Posteriormente se hará una evaluación de la medida.



Andrés Roche, gerente de ATM, explicó que para evitar la sanción en el caso de robo o extravío de placas, no sirve el formulario de constancia de documentos extraviados que se obtiene desde la página web del Consejo de la Judicatura. Cuando una moto circula sin este identificativo, es retenida por siete días y el conductor recibe una multa de un salario básico unificado (USD 375).



“El deber formal del ciudadano que no tiene placas, es acercarse a la CTE y pedir el trámite de reposición. Ese formato que ellos van a tener con el listado de las placas que ya han solicitado nos lo van a dar y en la parte operativa, la ATM no podrá retener el vehículo si está en ese plazo de tiempo del trámite de reposición”, informó Roche.



Instó además al Gobierno a que debe permitirse a los medios de comunicación a que muestre los rostros de las personas involucradas en delitos. A su criterio, eso permitirá que no se “oculte” al delincuente.



Sobre la posibilidad de que ordenanzas similares se apliquen en el resto de ciudades de la provincia, Cevallos dijo que los respectivos concejos cantonales deberán evaluar la forma de aplicar estas medidas. En el caso de Durán, se tiene previsto que entre diciembre y enero se apruebe la ordenanza respectiva.