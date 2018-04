Videos del aeropuerto de Guayaquil no muestran rostros de personas en el caso de polizones, según Fiscalía

La fiscal de Guayas, Patricia Morejón, señaló este 6 de abril del 2018 que la institución ya tiene y analiza los videos de las instalaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Esto en el caso de la muerte de los dos polizones adolescentes de Cañar tras caer desde un avión comercial el 26 de febrero del 2018.

En dichas grabaciones, que investiga la fiscal Mónica Rivera, se observa únicamente las piernas de varias personas que ingresan a la pista. Por lo que, explicó Morejón, un perito especializado está investigando si se movieron las cámaras para evitar captar los rostros. “Se está tratando de determinar si estas personas que se ven son o no las víctimas”.



Morejón comentó que este caso está avanzando y hay diligencias que requieren tiempo hasta que se judicialicen, transcripción de videos, identificación de personas. “Estamos tomando versiones de todas las personas de la aerolínea”.



La fiscal comentó que se mantiene la hipótesis de que en este caso habría un tráfico ilegal de migrantes.



De encontrarse culpables por el delito de tráfico ilícito de migrantes, en el cual hubo muertes, la sanción es la pena privativa de libertad de 26 años.



Dentro de los datos que maneja la Fiscalía se indica que los fallecidos, de 16 y 17 años, serían hijos de migrantes en Estados Unidos y que probablemente hay transacciones bancarias.



Caso ex reina de Durán



Morejón también comentó sobre otro caso. Ella dijo que continuará con el proceso penal por la muerte de Katherine Cando, ex reina del cantón Durán, a pesar de un desistimiento realizado y presentado por la madre de la joven y que fue dado a conocer al fiscal que investiga este hecho, Franklin Flores.



Ella indicó que como Fiscalía no es obligatorio aceptar este pedido porque de acuerdo con la Constitución, se investiga los hechos del presente delito, de oficio o a petición de las partes.



“Da mucha decepción no contar con la colaboración de los familiares de la joven fallecida, quienes pusieron en duda el trabajo de la Fiscalía, donde inclusive se agredió a la institución a través de redes sociales y ahora lleguen a acuerdos extrajudiciales”, comentó.



La joven falleció después de someterse a una microliposucción en una clínica de ese cantón guayasense el 10 de enero del 2015. Su familia presentó una denuncia por presunta mala práctica médica. El médico acusado es Gustavo B, a quien también se lo acusa de ejercer la profesión supuestamente sin un título de cirujano plástico.



La fiscal aseguró que desconoce en qué consistió el posible acuerdo. Este Diario contactó telefónicamente al hermano de la exreina, pero hasta las 10:50 no contestó su celular.



El fiscal Flores solicitó a la Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil la audiencia de formulación de cargos contra Gustavo B., la cual fue fijada para el martes 1 de mayo próxima.