Las playas fueron preferidas por los guayaquileños en el último día de feriado

El peaje de la vía Guayaquil-Santa Elena registró la mañana de este lunes 2 de enero de 2017 un mayor flujo de salida de vehículos que de ingreso de automotores a la ciudad, en el último día del feriado de fin de año, informó la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Hasta las 10:30 de este lunes habían retornado a Guayaquil cerca de 3 700 automotores desde los balnearios de las provincias de Guayas y Santa Elena. Sin embargo, desde Guayaquil salieron otros 4 000 vehículos rumbo a las playas, indicó Jonathan Moreira, oficial de la CTE encargado del tramo que comprende el ingreso a Chongón y al peaje.



"El tránsito fluye con normalidad, posiblemente en la tarde haya una mayor afluencia en el retorno", dijo el oficial. En la mañana, los agentes de tránsito impidieron la salida de 10 vehículos, que no contaban con la documentación en regla, en un operativo de “naturaleza preventiva” con personal de la CTE entregando folletos de educación vial. El operativo de retorno se extenderá hasta las 12:00 de este martes 3 de enero.



La mañana y tarde del domingo 1 de enero, usuarios de redes sociales denunciaron grandes embotellamientos en la salida hacia los balnearios en la vía a la Costa, debido a la presencia de un doble operativo de Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y de la Comisión de Tránsito.



La Autoridad Municipal señaló que el congestionamiento vehicular se debió a los dos controles que realizó la Comisión de Tránsito, antes y después del peaje. “El control que realiza la ATM solo es sobre vehículos que no tienen sticker de revisado 2016 o están en evidente mal estado y representan peligro”, apuntó la entidad en Twitter.



Agentes de la Comisión de Tránsito recordaron que la vía a la Costa es su jurisdicción. La entidad controló el paso de vehículos que no hayan sido matriculados en 2016 y que no cuenten con la aprobación de la revisión técnica vehicular.