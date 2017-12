Otro caso de presunta extorsión involucra a policías en Guayaquil

En Guayaquil sucedió un nuevo caso de supuesta extorsión que involucra a cuatro policías. Los uniformados prestan sus servicios en el Distrito Modelo y fueron detenidos ayer, domingo 17 de diciembre del 2017.

El hecho ocurrió el sábado anterior en el sector de Sauces, en el norte de la ciudad, cuando dos ciudadanos de nacionalidad peruana fueron interceptados por los policías en posesión de teléfonos celulares que no pudieron justificar. En ese momento, presuntamente los servidores policiales les solicitaron USD 200 para no llevarlos detenidos.



Los afectados denunciaron lo sucedido en una unidad de policía cercana al lugar y de inmediato se dispuso las investigaciones internas. Al siguiente día, los policías acusados fueron detenidos. Posteriormente, en la audiencia de flagrancia, se les dictó medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país, la presentación ante el fiscal que conoce la causa, cada dos días, y la colocación de un dispositivo electrónico mientras continúan las investigaciones.



Marcelo Tobar, comandante de Policía de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), informó la mañana de este lunes 18 de diciembre del 2017, que los sospechosos permanecen en un tratamiento especial y se encuentran en las unidades donde habitualmente trabajan. No están realizando labores en la calle.



“La Policía Nacional pondrá la acusación particular contra estos miembros que se han alejado de los preceptos institucionales”, dijo Tobar. Aseguró que existe como prueba física, el comprobante de un depósito del dinero que habrían solicitado los policías.



En este mismo mes, el 6 de diciembre del 2017, en el cantón Ventanas (provincia Los Ríos), se detuvo a 10 uniformados y al Comisario de Policía de esa ciudad por también estar relacionados con supuestos actos de extorsión. Dos de los policías fueron liberados por no encontrarse pruebas que los incriminen en el delito, mientras el hecho sigue en investigaciones contra los demás detenidos.