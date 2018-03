Inicia concurso internacional para dragado del canal portuario en Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dio inicio al concurso internacional para el dragado del canal de acceso a las terminales portuarias marítimas y fluviales, públicas y privadas, de la ciudad, incluyendo su mantenimiento y operación por el plazo de 25 años.

El anuncio lo hizo este lunes 26 de marzo del 2018 desde el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal, ubicado en el centro de Guayaquil.



Nebot mencionó la importancia de este dragado al asegurar que el 85% de la mercadería no petrolera del Ecuador se comercializa por los puertos de este cantón.



Aseguró que habrá incentivos tributarios para los inversionistas y que el dragado no le constará “ni un centavo” al ciudadano y tampoco al gobierno central o local. En su lugar, se registrará el cobro de una tasa portuaria que deberán cancelar las navieras.



El alcalde añadió que esto no representará ningún peso para las empresas, pues cuando se concrete el dragado podrán ingresar buques de mayor calado lo que se traducirá en dinamización del comercio.



En el evento estuvo presente el ministro del Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, quien se refirió al Plan de Desarrollo Portuario.



El titular del despacho expresó que el proyecto del dragado permitirá que el canal de acceso a los puertos de Guayaquil pase de un calado de 9,5 metros a uno de 12,5 metros, esto incidirá en una reducción de tiempo y costos de navegación.



Se estima que la inversión de este dragado supere los USD 90 millones.



El proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Portuario, cuyo objetivo es la reducción de costos de fletes, mejoría en las condiciones marítimas y terrestres, así como un mejor acceso a las zonas especiales de desarrollo económico.



Granda asegura que se incrementarán el turismo y la generación de empleo. “Es un plan ambicioso en el que nos encontramos enmarcados. Y la única forma de lograrlo es de manera mancomunada”, sostuvo.



El Ministro aseguró que la concreción del Plan de Desarrollo Portuario inició el pasado 26 de enero con la suscripción del convenio de rehabilitación de las exclusas, que implica un monto de USD 10 millones que será inversión conjunta del municipio y el ministerio, y un convenio con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para la construcción de un instituto tecnológico con especialidad en materia portuaria y de comercio exterior, que busca que la capacitación e investigación sean el motor. La inversión en este caso es de USD 20 millones.



Granda afirmó que vendrán más proyectos para el país como el de la definición de zona especial de desarrollo económico, la construcción de un nuevo astillero, de un centro de atención al transporte en donde se permitirá que más de 600 vehículos de carga pesada puedan tener un espacio de interacción adecuada.



También está en planes la construcción de un puente que conectará la zona Sur de Guayaquil con la vía Naranjal y con la zona norte. Tendrá una extensión de 3,4 kilómetros.



Se prevé que los trabajos de construcción puedan iniciar en julio, una vez concluidos los procesos contractuales.