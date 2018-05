Guatemala pide retiro de embajadores de Suecia y Venezuela por injerencia

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Guatemala pidió, el jueves 10 de mayo del 2018, a Venezuela y Suecia retirar a sus actuales embajadores en el país centroamericano al acusarlos de injerencia en asuntos internos, informó la cancillería guatemalteca.

“Debido a que los embajadores Anders Kompass (Suecia) y Elena Alicia Salcedo Poleo (Venezuela), en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala, y no acorde a la política exterior del país, se ha solicitado a los gobiernos del Reino de Suecia y de la República Bolivariana de Venezuela, su retiro ” señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en un escueto comunicado.



El boletín oficial no detalló los motivos que llevaron al gobierno guatemalteco a pedir la salida de los dos diplomáticos, y se limitó a señalar que estará a la espera de que Suecia y Venezuela “presenten las propuestas de nuevos jefes de misión para iniciar el proceso de asentimiento de los candidatos”.



“Esta solicitud (de relevo) no implica la declaración de Non Grato”, agregó el comunicado.



La posición del gobierno del presidente Jimmy Morales ocurre en medio de la tensión que el gobernante mantiene con el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión antimafias de la ONU. En agosto pasado, Velásquez y la fiscalía pidieron retirar los fueros del mandatario por sospechas de haber financiado su campaña con fondos ilegales.

Morales intentó expulsar días después a Velásquez provocando el rechazo de la comunidad internacional, entre ellos Suecia.



En el caso de Venezuela, Morales solo se había pronunciado públicamente sobre la situación del país sudamericano durante la visita a Guatemala de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.



En esa ocasión, Morales señaló que mantiene una “concordancia y coincidencia de pensamiento ” sobre la situación venezolana al igual que Estados Unidos y habló de “ la necesidad de fortalecer los Estados democráticos en todo el continente americano y a nivel mundial”.