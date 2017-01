Guatemala denunciará a exfuncionarios por el caso Odebrecht

El ministro de Comunicaciones de Guatemala, Aldo García, anunció el 23 de enero de 2017 que el miércoles 25 presentará una denuncia contra varios exfuncionarios por el caso Odebrecht.

En una conferencia de prensa, el Ministro dijo que la querella ya está preparada y agregó que es contra aquellos exfuncionarios involucrados en la modificación de un contrato firmada con la constructora brasileña, entre ellos el exministro Alejandro Sinibaldi, quien ya tiene una orden de captura por otro caso de corrupción.



Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó USD 788 millones en sobornos en unos 12 países de América Latina, entre ellos a Guatemala, donde dio USD 18 millones a funcionarios entre los años 2013 y 2015, correspondientes al gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.



En contra de la constructora brasileña, en Guatemala hay varias denuncias, muchas bajo reserva, pero una de ellas, presentada en julio de 2016 por la Contraloría General de Cuentas (CGC), es por el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, que conduce de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México.

Supuestamente, la obra debería haber terminado el 30 de junio de 2016, y cuando se procedió a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance financiero -de un 70 %- no correspondía con "el avance físico" -de un 33 %-, razón que propició la decisión de detener la obra y empezar la liquidación del contrato.



El titular de Comunicaciones detalló que además de Sinibaldi, ministro durante el Gobierno de Pérez Molina, están incluidos los exviceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera, y otros exfuncionarios más a los que no identificó. A su entender, en el contrato modificatorio hubo varias irregularidades, aunque no especificó cuales.

García avanzó además que en conjunto con la Contraloría General de Cuentas crearán una comisión para liquidar el contrato con la constructora. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano brasileño a quien identifican como el "Agente 6", era el encargado de realizaron los negocios de esa empresa en Guatemala