Guardia carcelario fue detenido por tortura a dos ecuatorianos en Chile

La noche del jueves, 21 de junio del 2018, se entregó a las autoridades de Justicia de Chile el guardia de la prisión en donde fueron torturados dos ecuatorianos, imputados por la muerte de una mujer de 41 años, en Santiago.

Según el portal Biobiochile, el guardia era buscado por el Séptimo Juzgado de Garantías luego de que cuatro detenidos golpearan a los ecuatorianos, en el módulo carcelario que estaba a cargo del gendarme.



Tras la audiencia de formalización de cargos a los cuatro internos, acusados de golpear y torturar a dos ecuatorianos, la fiscal a cargo del caso, Marcela Adasme, dio a conocer información que se desprende de la investigación del caso que, a juicio del Ministerio Público, facilitaron las agresiones y que implicarían al guardia de la prisión, señaló el portal Emol de Chile.



La fiscal Adasme se refirió a la falta de "aviso oportuno" del gendarme. Según la funcionaria chilena, la tortura se facilitó porque el guardia no reportó el incidente a tiempo. Ella señaló al uniformado por "No haber dado un aviso oportuno que podría haber impedido lo sucedido, o que no continuasen. De acuerdo al relato que las mismas víctimas hicieron, las torturas permanecieron bastante tiempo", dijo.



Adasme también dijo que el día que se registró la tortura a los ecuatorianos era día de visita, por ello, las cámaras de seguridad se dirigían hacia los visitantes. Este hecho también había facilitado las agresiones que recibieron los ecuatorianos detenidos, quienes permanecen en prisión preventiva por el delito de robo con homicidio.



Otro de los principales cuestionamientos que realizó la Fiscalía es el la falta de medidas de seguridad extra para proteger la integridad física de los dos imputados, debido a la notoriedad pública que tuvo el crimen. El robo y homicidio fue captado en un video de seguridad y se viralizó en redes sociales desde el lunes 18 de junio del 2018.



Las autoridades chilenas expresaron su repudio la mañana de ayer, jueves 21 de junio, tras conocerse las torturas a las que fueron sometidos los ecuatorianos en el interior de la prisión, cuyas imágenes también se difundieron en Internet.



El video, grabado en el interior de una cárcel de Santiago de Chile, muestra cómo un grupo de detenidos golpean y torturan con una arma de descargas eléctricas a los dos ecuatorianos, a quienes obligaban a pedir perdón a la familia de la víctima.



Los ecuatorianos están imputados por un crimen, ocurrido la madrugada del lunes 18 de junio, en donde una auxiliar de limpieza de una universidad chilena perdió la vida, tras ser golpeada para robarle sus pertenencias cuando acudía a su trabajo.



Después de la difusión de las imágenes de la tortura, la policía de prisiones de Chile anunció una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y el traslado de los dos ecuatorianos a otra unidad especial.