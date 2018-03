Alias ‘Guacho’ secuestró a periodistas ecuatorianos, dicen FF.MM. de Colombia

El jefe de las disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia Walter Patricio Artízala Vernaza, alias 'Guacho', es el responsable del secuestro del equipo periodístico de tres trabajadores del diario ecuatoriano EL COMERCIO, confirmaron este miércoles 28 de marzo del 2018 fuentes oficiales colombianas.

El comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Alberto Mejía, dijo a RCN Radio que las informaciones de inteligencia han permitido establecer que el guerrillero y los hombres bajo su mando son quienes tienen a los dos periodistas y el conductor del periódico secuestrados el lunes 26 de marzo del 2018 en Mataje, zona de frontera con Ecuador.



"Esta área de límites en el sector de los ríos Mira y Mataje, entre Nariño y Ecuador, es en la que delinque ese grupo que antes era parte de la columna Daniel Aladana de las FARC y ahora se llama Grupo Armado residual Oliver Sinisterra", indicó el general Mejía.



El cabecilla del grupo de disidentes, aclaró el comandante, "es el terrorista alias Guacho y es, sin duda alguna, la persona responsable del atentado a las torres de energía en Tumaco y del secuestro de los periodistas".



El ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, confirmó ayer, martes 27 de marzo, el secuestro de tres trabajadores del diario EL COMERCIO, de Quito, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.



Además, el Secretario ecuatoriano manifestó que se presume que los secuestrados "están en Colombia", por lo que agregó que el equipo especializado de la Policía trabaja sobre esa hipótesis.



Navas aseguró que los tres colaboradores de este Diario fueron interceptados por desconocidos, tras pasar por el retén militar (de Mataje). “Recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional”, indicó.



Los periodistas se hallaban en territorio ecuatoriano cuando fueron secuestrados. El control militar al que se refirió Navas está ubicado aproximadamente a 1 kilómetro y medio de la población. Este es el último punto en donde el Estado tiene presencia permanente de militares y policías. Cerca de ese destacamento ocurrió el atentado que segó la vida de tres marinos, el 20 de marzo. Desde entonces, los soldados y agentes no han ingresado a la localidad.



En sus declaraciones, Navas aseguró que los periodistas habrían sido trasladados a Colombia. Por eso se activó un trabajo en conjunto con las autoridades del vecino país.



Sin embargo, este miércoles 28 de marzo, el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que, por el momento, no existe información que indique que los secuestrados hayan sido trasladados a su país. "No se ha documentado que estén en territorio colombiano", comentó el Secretario de Estado a periodistas.