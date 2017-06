Grupo secreto global se reúne en EE.UU. para reflexionar sobre era Trump

Un grupo secreto de agentes de poder globales, incluyendo políticos, banqueros, hombres destacados de negocios y la realeza europea, se reúne a puertas cerradas a partir del jueves 1 de junio para debatir aspectos de la incipiente presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

El encuentro de cuatro días del Grupo Bilderberg se celebrará en Chantilly, Virginia, donde 131 miembros de la élite -desde el viejo estadista Henry Kissinger y el secretario de la OTAN Jens Stoltenberg hasta el activista de derechos civiles Vernon Jordan- discutirán las relaciones transatlánticas, el futuro de la Unión Europea y “ un informe de progreso ” sobre la administración de Trump, según una declaración del grupo.



La reunión de este año puede verse como una oportunidad para los partidarios de Trump -incluyendo al secretario de Comercio Wilbur Ross, al asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster y al multimillonario empresario Peter Thiel- para enfrentar a críticos como Eric Schmidt, director ejecutivo de la compañía matriz de Google.



El grupo, que se ha reunido todos los años desde 1954 y fue creado como un foro para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte, se reunirá a menos de 48 kilómetros de la Casa Blanca, pero estará bien distante de la pecera de medios de comunicación que es la capital Washington.



Varios periodistas participan en el foro de este año pero, por tradición, los medios de comunicación no están invitados a cubrir el evento.



“No hay un resultado deseado, no se miden minutos ni se escribe ningún informe”, informó el grupo en la nota. “Además, no se proponen resoluciones, no se vota y no se emiten declaraciones políticas”, acotó.



Se espera que la reunión aborde temas como Rusia, China, la proliferación nuclear, la globalización y “la guerra de la información”.



La lista de invitados incluye al rey holandés Willem-Alexander, que trabaja a tiempo parcial como piloto comercial; a David Rubenstein, cofundador de la influyente firma global de inversiones The Carlyle Group; y a John Brennan, jefe de la CIA bajo la administración de Barack Obama.



La naturaleza secreta del grupo ha dado origen a teorías conspirativas. Algunos han advertido, por ejemplo, que Bilderberg es un grupo de ricos y poderosos que tratan de imponer un gobierno mundial único.